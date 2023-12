Ist Dynamo-Coach Anfang ein Statistik-Freund? "Baue sie immer wieder mal mit ein!"

Oft wurde Dynamo-Trainer Markus Anfang (49) in dieser Saison nicht im Regen stehen gelassen. Die Statistik verrät: Im Schnitt holte sein Team bisher 2,15 Punkte pro Spiel. © picture point/Sven Sonntag

"Wenn sich Dinge wiederholen, immer wieder das Gleiche aufkommt, dann kannst du auch mal in eine Statistik reinschauen. Belegt sie das, ist es tatsächlich so? Oder du versuchst, tiefer zu ergründen, woran könnte was liegen, dann kannst du vielleicht etwas herleiten. Aber nur Statistiken hernehmen, davon bin ich überhaupt kein Freund", so der 49-Jährige.

Zwölfmal 1:0 geführt, zwölfmal gewonnen. Auf solch einer Statistik baut man gern Geschichten auf. Dynamo Dresden hat dies in den bisherigen Partien geschafft, ein 1:0 immer in drei Punkte umzuwandeln.

"Ein Spiel geht bei 0:0 los, ist auch eine. Oder du musst ein Tor mehr als der Gegner schießen, um zu gewinnen, ist auch eine", lacht Anfang. "Ich mache gern mal solche Spielereien mit, aber manchmal ist es mir einfach zu wissenschaftlich."

Eine andere Statistik, über die er schmunzeln kann, ist die: Dynamo braucht in den 18 Partien ab Januar noch 31 Punkte bis zum Aufstieg. Weil: Bisher haben 74 Zähler immer für den Gang in die 2. Bundesliga gereicht. Sehr oft sogar weniger.