Meier oder Berger: Wer nimmt Parks Platz in der Dynamo-Viererkette ein?

Dynamo-Trainer Markus Anfang (49, l.) muss in den nächsten Wochen auf Kyu-Hyun Park (22) verzichten und sucht für diese Zeit den passenden Vertreter auf der linken Abwehrseite. © Lutz Hentschel

Park fehlt in Lübeck, gegen Erzgebirge Aue, in Essen, gegen den Halleschen FC und bei 1860 München. Kommt er mit seinen Südkoreanern bis ins Endspiel, wird er wohl auch noch am 15. Oktober in Ulm fehlen. Das wären immerhin sechs Punktspiele.

Zu Beginn der Saison absolvierte der 22-Jährige beide Partien über die vollen 90 Minuten, dann wurde er von Jonathan Meier (23) abgelöst. Aber auch "Joni" glänzte eher selten. Er hatte keine Ausreißer nach unten drin, er spielte meist solide, aber die überragenden Auftritte sind es eben auch nicht.

Von daher war es interessant zu sehen, wen Anfang in den Testspielen in Prag (7:0) und gegen Freital (6:0) aufgeboten hat. Bei Bohemians war es Meier, gegen Freital aber dann Neuzugang Tom Berger (22).

Der ist zwar eigentlich auf der Sechs oder Acht daheim, aber er kann auch das.