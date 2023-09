Ehre mit Wermutstropfen: Abwehrmann Park wird Dynamo vorerst fehlen!

Dresden - Eigentlich kann man Kyu-Hyun Park (22) nur beglückwünschen. Der Linksverteidiger wurde von seinem Heimatland Südkorea in den Kader für die anstehenden Asian Games berufen. Für Dynamo Dresden schwingt dabei allerdings ein bitterer Beigeschmack mit.

Südkorea trifft in Gruppe E zunächst am 19. September auf Kuweit, anschließend warten noch Thailand (21. September) und Bahrain (24. September) auf die "Taeguk Warriors".

Der 22-jährige Abwehrmann wird bereits am morgigen Montag ins Vorbereitungscamp reisen und sich mit der Auswahl bis zum 12. September für den Wettkampf rüsten, wie die Schwarz-Gelben am Sonntag bekannt gaben.

Kyu-Hyun Park (22) wird Dynamo Dresden über einen Monat fehlen. © Lutz Hentschel

Darin liegt aber auch die Krux für die Sportgemeinschaft von der Elbe. Am kommenden Wochenende bestreitet Dynamo aufgrund der übergreifenden Länderspielpause zwar ohnehin keine Drittliga-Partie, am 16. September (14 Uhr) tritt der derzeitige Tabellenführer dann aber schon wieder beim VfB Lübeck an.

Sollte Südkorea bis ins Finale vordringen, würde Park definitiv auch die Partien gegen Erzgebirge Aue, Rot-Weiss Essen, den Halleschen FC sowie den TSV 1860 München verpassen.

SGD-Coach Markus Anfang (49) scheint jedoch gewappnet. Der im Sommer nach seiner Leihe fest von Werder Bremen verpflichtete Defensivspezialist begann die Saison gegen Arminia Bielefeld zunächst als offenbare Stammkraft, verlor seinen Platz in der ersten Elf aber nach einem äußerst dürftigen Auftritt beim SV Sandhausen.

Zuletzt stand "Parki" bei den Siegen gegen die zweite Mannschaft des BVB und den FC Ingolstadt nicht im Kader, Jonathan Meier (23) durfte dafür hinten links ran.

Selbst bei einem Ausfall des gebürtigen Münchners hätte der Dynamo-Trainer zumindest noch eine solide Alternative. Neuzugang Lars Bünning (25) kann ebenfalls auf den Außen zum Einsatz kommen und bringt dafür auch die nötige Grundschnelligkeit mit.