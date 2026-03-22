Schreiber nimmt Dynamo-Pleite auf seine Kappe: "Ohne meine Fehler ..."

Paderborn - "Als Torhüter bist du manchmal der Held und manchmal der Depp!" Das Zitat stammt von Titan Oliver Kahn (56) und beschreibt trefflich, dass Fehler von Torhütern deutlich sichtbarer wahrgenommen werden. Denn: Wenn sie patzen, fallen meist Tore. Wie beim 1:2 von Dynamo in Paderborn . Da griff SGD-Keeper Tim Schreiber (23) zweimal daneben.

Tim Schreiber (23) musste den Paderbornern gleich zweimal beim Jubeln zusehen, nachdem er jeweils einen Moment zu spät gekommen war. © IMAGO / Ulrich Hufnagel

Der 23-Jährige zeigte sich nach dem Spiel sichtlich enttäuscht, übernahm jedoch die volle Verantwortung für die Niederlage. "Es ist ein bisschen der Fluch und Segen eines Torhüters. Ich denke, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Ohne meine beiden individuellen Fehler hätten wir auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen können", erklärte er.

Besonders bitter sei das Ergebnis, da die Mannschaft - und auch er, so fair muss man sein - ansonsten eine starke Leistung gezeigt habe. "Ich hatte einige gute Paraden, aber die beiden Szenen mit den hohen Bällen gehen klar auf meine Kappe."

Die Gegentore analysierte er selbstkritisch: "Beim ersten Tor sehe ich den Ball sehr spät, entscheide mich dann trotzdem, rauszukommen, bin aber einen Moment zu spät. Beim zweiten ist es im Prinzip die gleiche Situation. Ich habe die Szenen noch nicht gesehen, aber das sind zwei Fehler, die ich verantworten muss."

Zusätzlich erschwert worden seien die Situationen durch die vielen Spieler im Strafraum und die Flugbahn der Bälle: "Es waren keine klassischen hohen Flanken, sondern Bälle mit viel Schnitt, die früh runterkommen. Das macht es schwierig."