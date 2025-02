Cottbus unaufhaltsam! Energie siegt und marschiert weiter durch die 3. Liga

Cottbus - Sie sind nicht zu stoppen! Aufsteiger Energie Cottbus marschiert weiter durch die 3. Liga und nimmt die 2. Bundesliga klarer ins Visier. Am Sonntag feierte das Team von Trainer Pele Wollitz den 14. Saisonsieg. Mit 1:0 (0:0) setzte sich seine Mannschaft vor 10.439 Zuschauern im Leag Energie Stadion gegen den SC Verl durch.

Lucas Copado (4.v.l.) vergab in der ersten Hälfte zwei dicke Chancen. Hier die erste mit der Hacke. © IMAGO / Matthias Koch

Der zur Halbzeit eingewechselte Maximilian Krauß schoss den Siegtreffer in der 59. Minute, es war bereits sein achtes Tor in dieser Saison. In der Schlussphase sah er seine fünfte Gelbe Karte und fehlt damit im kommenden Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart II.

"Wenn wir es schaffen, uns immer nur auf den nächsten Gegner zu fokussieren und alles andere auszublenden, können wir noch viele Siege holen", sagte der Matchwinner bei MagentaSport.

Lange Zeit sprach der Aufsteiger davon, erstmal 46 Punkte für den Klassenerhalt einfahren zu wollen, die knackten sie am Sonntag! Nach dem Abpfiff entrollten die Fans ein Banner, auf dem stand: "Klassenerhalt geschafft - Der Rausch geht weiter."

Beide Teams waren vor der Partie in zehn aufeinanderfolgenden Spielen ungeschlagen - die Serie hielt nur für die Lausitzer. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte verfügten die Gäste über mehr Ballbesitz, aber Cottbus hatte ganz dicke Chancen zur Führung.

Allein Lucas Copado vergab zwei richtige Bretter. In der 16. Minute hätte er nach schönem Pass von Phil Halbauer fast mit der Hacke das 1:0 aus Nahdistanz erzielt. Philipp Schulze im Tor des Gegners hielt ganz stark.

Keine Viertelstunde später tauchte Copado erneut vor dem Tor auf, lief alleine auf den Keeper zu und hämmerte die Kugel aus rund zehn Metern gegen die Latte, das hätte die Führung sein müssen (30.).