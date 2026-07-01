01.07.2026 13:31 Dynamo-Dresden-Blog: SGD muss für Pyro in zwei Heimspielen blechen

Dynamo-Dresden-Blog: SGD muss für Pyro in zwei Heimspielen blechen

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Martin Gaitzsch, Ivan Simovic, Florian Mentele, Jens Maßlich, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dresden - Es geht wieder los! Nach rund einem Monat wohlverdienter Sommerpause startete Dynamo Dresden am 25. Juni in die Vorbereitung für die anstehende Zweitliga-Saison.

Bei mehr als 40 Grad auf dem Platz in Weinböhla erlebten Spieler wie Fans einen schweißtreibenden Trainingsauftakt, in den kommenden Wochen gibt es bei den Testkicks gegen Budissa Bautzen (3. Juli, 18.30 Uhr), LSV Neustadt/Spree (4. Juli, 13.30 Uhr) und Hessen Kassel (11. Juli, 15.30 Uhr) dann zum ersten Mal die Gelegenheit, die zahlreichen Neuzugänge im Spiel zu beobachten. Am 16. Juli geht es schließlich ins Camp nach Österreich, um sich den Feinschliff im Kampf um den Klassenerhalt zu holen. In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

1. Juli, 13.31 Uhr: Dynamo Dresden muss für Pyro gegen Darmstadt und Elversberg blechen

Dynamo ist vom DFB zu zwei Geldstrafen wegen des Abbrennens von Pyrotechnik verdonnert worden. Insgesamt muss die SGD 16.200 Euro zahlen. In den Heimspielen am 14. Februar gegen die SV Elversberg und am 27. Februar gegen den SV Darmstadt 98 brannten im K-Block diverse bengalische Feuer. Gegen Elversberg brannten 13 Bengalos, die insgesamt 7800 Euro kosten. Gegen Darmstadt waren es 14, das kostet 8400 Euro. Heißt im Klartext, dass eine Fackel 600 Euro an Strafe kostet. Dynamo hat den Urteilen bereits zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig. (th)

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Unter anderem die Bengalos im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 kosten Dynamo Geld. © privat

1. Juli, 12.07 Uhr: Letzte Tickets vergriffen! Dynamo Dresden stoppt den Jahreskartenverkauf

Nach der Verlängerungsphase der Jahreskarten aus der Vorsaison gab es bei Dynamo Dresden am Dienstag noch wenige Jahreskarten für Mitglieder, doch auch die waren nach einer Stunde vergriffen. Somit stoppt die SGD den Verkauf bei der Zahl von 15.000 verkauften Dauertickets. Nicht-Mitglieder haben somit gar keine Chance auf deine Dauerkarte. (th)

Das ging schnell! Dynamo hat 15.000 Dauerkarten verkauft, Nicht-Mitglieder gingen leer aus. © Lutz Hentschel

1. Juli, 11.13 Uhr: Dennis Duah verlässt Dynamo Dresden endgültig und wechselt in die 3. Liga

Innenverteidiger Dennis Duah (22) verlässt Dynamo Dresden endgültig. Der Abwehrspieler kam 2024 vom HSV II zur SGD, bestritt in zwei Jahren aber keine einzige Partie für die Schwarz-Gelben. Im vergangenen Sommer wechselte Duah zunächst auf Leihbasis zu Energie Cottbus, im Winter verlieh ihn die SGD dann aber zum TSV Havelse. Mit dem Verein stieg Duah eigentlich aus der 3. Liga ab, doch aufgrund des Faktes, dass 1860 München keine Lizenz erhielt, bleibt Havelse in der Liga. Nun wechselt Duah fest zu dem Verein. "Nach gemeinsamen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es für beide Seiten die beste Entscheidung ist, nach der Saison getrennte Wege zu gehen. Dennis hat sich in seiner Zeit hier jederzeit vorbildlich verhalten. Trotzdem können wir ihm sportlich keine Perspektive anbieten, die seiner Vorstellung entspricht. Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles erdenklich Gute", erklärte SGD-Sportchef Sören Gonther (39). (th)

Dennis Duah (22) verlässt die SGD endgültig. © Picture Point / Gabor Krieg

30. Juni, 17.03 Uhr: Dynamos "U21" setzt auf Eigengewächse

Sieben Abgänge und fünf Neuzugänge hat die "U21" der SG Dynamo für die erste Saison in der Oberliga zu verzeichnen. Der prominenteste Neue: Justin Schau vom FC Carl Zeiss Jena. ER absolvierte bislang insgesamt 50 Spiele in der 3. Liga sowie 136 Spiele in der Regionalliga Nordost. Der 27-Jährige spielte bereits in der "U19" für Schwarz-Gelb und soll die entstandene Lücke nach dem Abgang von Paul Milde schließen. Der 31-Jährige und die SGD trennen sich in beiderseitigem Einvernehmen. Maximus Fritzsche, Nick Birnstein, Marc Fischer und Niklas Remus rücken aus der "U19" auf. (nahro)

Läuft von nun an für Dynamos "U21"-Team auf: Justin Schau (27). © IMAGO / Bild13

29. Juni, 22.03 Uhr: Jan-Hendrik Marx wechselt in die Regionalliga

Jan-Hendrik Marx hat einen neuen Verein gefunden. Der 31-Jährige wechselt zu den Kickers Offenbach in die Regionalliga Südwest. Der gebürtige Hesse spielte bereits von 2016 bis 2019 in der ersten Mannschaft der Kickers. "Für mich ist es natürlich etwas ganz Besonderes zurückzukommen zum OFC, ich hatte hier eine lange und wirklich schöne Zeit mit tollen Erinnerungen", erklärt der Verteidiger. In Dresden lief sein Vertrag zum Saisonende aus, in der vergangenen Zweitligasaison kam er auf drei Einsätze für die SGD.

28. Juni, 17.18 Uhr: Eigengewächs Paul Lehmann verlässt Dresden endgültig

Nach zwei Leihstationen und nur sechs Kurzeinsätzen für die Profis verlässt Paul Lehmann (21) Dynamo dauerhaft. Der gebürtige Dresdner wechselst fest und gegen eine Ablöse zum SC Verl, zu dem er diese Saison ohnehin ausgeliehen war (14 Einsätze). Die SGD besitzt nach TAG24-Infos eine Rückkaufoption. "Paul hatte aufgrund kleinerer Verletzungen in der Saison noch nicht die erhoffte Spielpraxis sammeln können, die er für seine weitere Entwicklung benötigt. Nach intensiven Gesprächen sind wir von beiden Seiten zum Entschluss gekommen, dass für Paul ein dauerhafter Tapetenwechsel die richtige Entscheidung sein kann", so SGD-Sportchef Sören Gonther (39).

Eigengewächs Paul Lehmann (21) verlässt Dresden endgültig. © Picture Point / Gabor Krieg

25. Juni, 16.36 Uhr: Erstes Dynamo-Training abgeschlossen

Die erste Trainingseinheit ist vorbei. Insgesamt waren 1200 Fans in Weinböhla mit dabei. Am Freitag geht es für die Profis normal im Trainingszentrum weiter.

Die erste Trainingseinheit der neuen Saison liegt hinter der Mannschaft von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43). © TAG24/Thomas Nahrendorf

25. Juni, 15.18 Uhr: Jetzt geht es los in Weinböhla! Dynamo startet mit acht Neuen ins Training

Jetzt geht es los in Weinböhla. Die SGD hat acht Neuzugänge auf dem Rasen zum Trainingsauftakt. Es fehlen lediglich Neuzugang Kenneth Schmidt (Reha nach Kreuzbandriss) und Innenverteidiger Lars Bünning (fehlt auf noch unbestimmte Zeit nach Hirnblutung).

Die Fans sind zahlreich nach Weinböhla gekommen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Mit den Neuzugängen Simon Straudi, Tobias Raschl, Ahmet Muhamedgebovic, Jonas Sterner, Robert Wagner, Niclao Rapp, Kaan Inanoglu und Brooklyn Ezeh starte die SGD ins Training. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Die Spieler auf dem Rasen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

25. Juni, 14.42 Uhr: Glutofen Weinböhla! Gleich wird es beim Trainingsauftakt von Dynamo Dresden richtig heiß

Die Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte in Weinböhla ist kurz vorm Trainingsauftakt schon gut besucht. Weit mehr als 1000 Dynamo-Fans jeden Alters sind da. Und die schwitzen. Das Thermometer auf dem Rasen zeigt 43,1 Grad an. (nahro)

Auf dem Rasen herrscht eine Temperatur von 43,1 Grad - irre heiß! © TAG24/Thomas Nahrendorf

Trainer Thomas Stamm und seine Co-Trainer Manuel Klökler und Valentin Vochatzer (v.l.) bereiten die Einheit vor. © TAG24/Thomas Nahrendorf

25. Juni, 13.12 Uhr: Tony Menzel wird zu Rot-Weiss Essen verliehen

Dynamos Riesentalent Tony Menzel (21) wird in die 3. Liga zu Rot-Weiss Essen verliehen. Das teilte die SGD am Donnerstag kurz vor dem offiziellen Trainingsstart mit. Der gebürtige Dresdner besitzt bei den Schwarz-Gelben noch einen Vertrag bis Ende Juni 2028. "Tony war bereits frühzeitig mit dem Wunsch an uns herangetreten, mehr Spielzeit für sich zu schaffen. Gemeinsam sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass die 3. Liga ihm hierfür eine große Chance bieten kann. Mit Rot-Weiss Essen schließt er sich einem ambitionierten Traditionsverein an und kann dort spielerisch und, aufgrund der Erwartungshaltungen im Umfeld, auch persönlich wichtige Erfahrungen für seinen weiteren Weg sammeln. Wir werden die Saison aufmerksam beobachten und freuen uns schon jetzt, ihn im kommenden Sommer wieder in Dresden zu begrüßen", sagt Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39). "Ich habe große Vorfreude auf Rot-Weiss Essen. Der Verein ist ein absoluter Traditionsklub mit leidenschaftlichen Fans. Ich habe im Oktober 2023 hier an der Hafenstraße mein Profidebüt gegeben und konnte damals schon die Wucht des Stadions erleben – genau darauf freue ich mich nun besonders. Ich verlasse nun erstmals Dresden und will in Essen meine Stärken einbringen, mich hier persönlich und fußballerisch weiterentwickeln und mit der Mannschaft alles geben", sagte Menzel bei seiner Vorstellung in Essen.

Bei Rot-Weiss Essen feierte Tony Menzel am 1. Oktober 2023 sein Profidebüt. © Imago / Dennis Hetzschold

24. Juni, 16.29 Uhr: Erste Pokalrunde zeitgenau angesetzt

In rund zwei Monaten startet die erste Runde des DFB-Pokals. Jetzt steht fest, wann genau Dynamo Dresden gegen den SV Westfalia Rhynern antreten muss. Wie der DFB am Mittwoch bekannt gab, wird das Spiel zwischen dem Zweitligist und dem Regionalliga-Aufsteiger am Sonntag, dem 23. August, um 15.30 Uhr ausgetragen. Die Partie findet allerdings nicht im Stadion des Hammer Stadtbezirksvereins statt, sondern wird ins nahe Preußenstadion nach Münster verlegt. Dort finden rund 15.000 Zuschauer Platz. (ar)

Im vergangenen Jahr scheiterte Dynamo Dresden in der ersten Pokalrunde an Mainz 05. In der neuen Saison stehen die Zeichen besser: Statt mit einem Bundesligisten bekommt die SGD es mit einem Regionalliga-Klub zu tun. © Lutz Hentschel

23. Juni, 21.39 Uhr: Tobias Raschl soll vor einem Wechsel zur SGD stehen

Sechs Neuzugänge hat Dynamo bereits unter Dach und Fach gebracht. Die Personalplanungen sind damit noch lange nicht abgeschlossen. Wie Bild schreibt, soll Tobias Raschl vor einem Wechsel zu den Schwarz-Gelben stehen. Der in den Jugendteams von Borussia Dortmund ausgebildete Mittelfeldspieler schaffte den Durchbruch im Profifußball bei der SpVgg Greuther Fürth, hat jedoch zwei Jahre mit wenig Spielzeit beim 1. FC Kaisersalutern hinter sich. In der Rückrunde der Saison 2025/26 war er nach Münster transferiert worden, wurde dort allerdings durch eine Sprunggelenksverletzung ausgebremst. Raschl fühlt sich in der Mittelfeldzentrale am wohlsten, kann jedoch flexibel eingesetzt werden. (mg)

Tobias Raschl (26) kam beim 1. FC Kaiserslautern zuletzt nicht über die Rolle eine Ergänzungsspielers hinaus. © Uwe Anspach/dpa

23. Juni, 15.41 Uhr: Vinko Sapina verlässt Dynamo Dresden

Heute geht es bei Dynamo Dresden personell rund! Mit Vinko Sapina verlässt ein Aufstiegsheld die SGD und wechselt nach zwei Jahren zum Drittligisten FC Ingolstadt, wie Schwarz-Gelb am Dienstagnachmittag bekannt gab. In der Aufstiegssaison hatte Sapina unter Trainer Thomas Stamm noch eine zentrale Rolle gespielt, spätestens seit der Ankunft von Robert Wagner war er allerdings außen vor und stand über weite Teile der Rückrunde nicht einmal mehr im Kader. Böses Blut herrscht deshalb aber nicht, betonte der 30-Jährige selbst in einem Abschiedspost bei Instagram. "Nach zwei unglaublichen Jahren ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. [...] Es ist mir eine Ehre für diesen Verein gespielt zu haben. Es ist mir eine Ehre mit euch den Aufstieg in die 2. Liga und später den Klassenerhalt gefeiert zu haben", schrieb Sapina: "Noch etwas: die Rückrunde zuletzt war nochmal sehr besonders, ich hoffe ihr macht genau so weiter und ich wünsche euch von Herzen nur das Beste!!!" (ar)

Mehrfach führte Vinko Sapina das Team als Kapitän aufs Feld. In der abgelaufenen Saison verlor er allerdings zuerst seinen Stamm- und dann seinen Kaderplatz. © Picture Point / Gabor Krieg

23. Juni, 13.35 Uhr: Rückkehr von Toni Leistner zu Dynamo Dresden geplatzt

Die Rückkehr vom gebürtigen Dresdner Toni Leistner (35) zu Dynamo ist geplatzt. Wie TAG24 exklusiv erfuhr, fanden beide Seiten nicht zueinander. Sportchef Sören Gonther und auch Trainer Thomas Stamm (43) führten Gespräche mit dem Abwehrspieler, doch über seine Rolle wurde man sich nicht einig. Leistner wäre ablösefrei zu haben gewesen, nachdem Hertha BSC seinen auslaufenden Vertag nicht verlängert hatte. (th)

Toni Leistner (35) wird nicht zu Dynamo Dresden zurückkehren. © Soeren Strache/dpa

23. Juni, 13.33 Uhr: Marlon Faß wird erneut verliehen

Dynamo Dresden hat Marlon Faß (20) erneut verliehen. Dieses Mal geht es für den Nachwuchsstürmer in die 3. Liga zu Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach, wo er weiter Spielpraxis sammeln soll. "Wir waren mit Marlon bereits frühzeitig im Austausch darüber, dass für ihn der Sprung in die 2. Bundesliga womöglich noch zu früh sein kann. Gerade in seinem Alter ist es wichtig, dass man über ausreichende Spielpraxis die nächsten Schritte gehen kann. Nach seinem ersten Jahr im Herrenbereich in der Regionalliga kann er sich jetzt eine Liga weiter oben auf noch höherem Niveau beweisen. Wir sind überzeugt, dass dieses Jahr ihm in seiner Entwicklung sehr helfen kann", sagte Sport-Geschäftsführer Sören Gonther. Schon in der vergangenen Saison war Faß unmittelbar nach seiner Verpflichtung von der TSG Hoffenheim II zu den Stuttgarter Kickers in die Regionalliga Südwest verliehen worden. (ar)

23. Juni, 12.21 Uhr: Heute schon Medizincheck? Dynamo soll neuen Innenverteidiger verpflichten

Zwei Tage vor dem Trainingsstart geht es bei Dynamo Dresden weiterhin rund: Mit Ahmet Muhamedbegovic (27) soll ein neuer Innenverteidiger bereits zum Medizincheck in Elbflorenz weilen. Das berichtet Sky Sport Austria. Der Österreicher spielte zuletzt drei Jahre in Slowenien bei NK Olimpija Ljubljana, sein Vertrag dort endete bereits am 31. Mai 2026. Damit ist der 1,86 Meter große Mann ablösefrei zu haben. Der ehemalige U16-Nationalspieler des ÖFB verließ 2021 sein Heimatland in Richtung Slowakei, wo er zwei Saisons bei DAC Dunajska Streda spielte und dann nach Ljubljana wechselte. Der 27-Jährige bringt die Erfahrung von 37 Spielen auf internationaler Ebene in der Qualifikation zur Champions League und der Europa Legaue sowie Einsätze in der Conference League mit. (th)

Ahmet Muhamedbegovic (27) soll bereits in Dresden sein. © IMAGO / Photo News

22. Juni, 10.59 Uhr: Dynamo Dresden kauft wohl Robert Wagner

Die Rückholaktion ist offenbar geglückt! Wie TAG24 bereits berichtete, soll Dynamo Dresden nach langen Verhandlungen unmittelbar vor der Verpflichtung von Robert Wagner (22) stehen. Wie die Sächsische Zeitung und Bild übereinstimmend berichten, sollen sich die SGD und der SC Freiburg, von dem Wagner in der vergangenen Rückrunde bereits ausgeliehen war, allerdings auf einen festen Transfer anstatt einer weiteren Leihe geeinigt haben, der Wechsel sei in trockenen Tüchern und soll im Laufe der Woche bekannt gegeben werden. Der Mittelfeldspieler hatte sich in den vergangenen Monaten in die Herzen der Dynamo-Fans gespielt und mit starken Leistungen entscheidend zum Klassenerhalt beigetragen. (ar)

Robert Wagner (22) streift wohl auch in der kommenden Saison das Trikot von Dynamo Dresden über. © Lutz Hentschel

19. Juni, 19.38 Uhr: Vaterfreuden bei Nils Fröling!

Süße Nachrichten bei Nils Fröling (26)! Der Dynamo-Kicker und seine Ehefrau Hanna freuen sich über die Geburt ihres Sohnes. Am Freitag postete der 26-Jährige lediglich ein Foto des niedlichen Sprösslings und verriet dazu seinen Namen: Floke. Mitte Februar hatte das Paar die Schwangerschaft bekannt gegeben, zu einem Bild mit Babybauch schrieb Hanna damals: "Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Kleiner." - Jetzt ist es also bereits so weit. Für den in Dallas geborenen Offensivmann wird das private Glück damit immer größer. Erst im Juni 2025 gaben Nils und Hanna sich nämlich vor malerischer Kulisse auf dem Landgut Rosenhanska in seiner Heimat Schweden das Jawort. Zum Nachwuchs gratulierten in den Kommentaren unter anderem Aljaz Casar, David Kubatta und Kofi Amoako. (fm)

Nils Fröling und seine Ehefrau Hanna Neselius. © Screenshot/Instagram/hannaneselius

19. Juni, 16.27 Uhr: Sascha Risch verabschiedet sich von Dynamo Dresden

Einen Tag nach seinem fixen Wechsel zu Fortuna Düsseldorf hat sich Sascha Risch in den sozialen Netzwerken mit rührenden Worten von der SGD und der Stadt Dresden verabschiedet. Er habe zwei tolle Jahre mit dem Aufstieg sowie dem anschließenden Klassenerhalt krönen können und sich von Beginn an mit seiner Familie an der Elbe wohlgefühlt. "Dresden wird für uns immer etwas Besonderes bleiben. Unsere Tochter wurde hier geboren und deshalb werden wir immer eine besondere Verbindung zu dieser Stadt haben", so der 26-Jährige. (fm)

19. Juni, 11.05 Uhr: Dynamo Dresden stellt neues Torwarttrikot vor

Dynamo hat das neue Torwarttrikot für die kommende Saison 2026/27 rausgehauen, setzt dabei klar auf Wiedererkennung. Zusammen mit Ausrüster Jako wurde ein Design kreiert, das SGD-Fans sofort bekannt vorkommen dürfte: Inspiriert vom schrill-bunten Fischerhut, den Chefcoach Thomas Stamm (43) inmitten der Aufstiegsparty im Sommer 2025 getragen hatte, zeigt sich das neue Nicki im selbigen Muster, allerdings in einer Farbgebung aus Schwarz, Gelb, Weinrot und Weiß. Dazu kommen "verschiedene Designelemente der 1990er Jahre", wie die Dynamos am Freitagvormittag auf ihrer Website mitteilten. Im Nacken ist zudem das Gründungsjahr der Sportgemeinschaft platziert, im Innennacken findet sich wie schon in den vergangenen Jahren das Motto "LOVE DYNAMO - HATE RACISM". Für 89,99 Euro ist das neue Trikot zu haben, die Kindergrößen kosten 20 Euro weniger. (Ivo)

19. Juni, 11 Uhr: Claudio Kammerknechts Wechsel in die 3. Liga perfekt

Dieser Wechsel hatte sich angebahnt! Claudio Kammerknecht (26) heuert bei Waldhof Mannheim an. Einen Tag nach der Vorstellung von Neu-Trainer Rui Mota (47) hat der Drittligist den Dynamo-Verteidiger präsentiert. "Ich bin sehr glücklich, heute meinen Vertrag beim SV Waldhof unterschreiben zu können. Nach vier Jahren in Dresden ist diese Aufgabe in Mannheim für mich besonders reizvoll. In den Gesprächen hat man gespürt, dass sich hier etwas entwickelt. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich sein", so Kammerknecht. Sein Abschied war nach vier Jahren Dynamo und 118 Pflichtspielen Ende Mai offiziell geworden. (luks)

Claudio Kammerknecht (26) nimmt in der 3. Liga bei Mannheim einen neuen Anlauf.. © Lutz Hentschel

18. Juni, 15.50 Uhr: Sascha Risch unterschreibt bei Zweitliga-Absteiger

Sascha Risch hat nach seinem Vertragsende bei Dynamo Dresden einen neuen Verein gefunden: Der Linksverteidiger hat bei Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf für zwei Jahre unterschrieben. "Ich habe nicht lange überlegen müssen, um diesen Schritt zu gehen. Die Gespräche mit Samir Arabi und Alexander Ende waren extrem wertschätzend. Die Fortuna hat eine riesige Tradition und einen großen Namen. Ich bin sehr froh, hier sein zu können und für diesen Club spielen zu dürfen", erklärt Risch in der Düsseldorfer Pressemitteilung. Risch war im Spätsommer 2024 nach Dresden gekommen und hatte am Dynamo-Aufstieg 2025 wesentlichen Anteil. Insgesamt absolvierte der gebürtige Emmendinger 37 Pflichtspiele für die SGD. (luks)

Sascha Risch (26) zieht es nach zwei Saisons Dynamo zu Düsseldorf. © Lutz Hentschel

18. Juni, 12.25 Uhr: Neuzugang Nicolai Rapp in den Startlöchern: Heute Medizincheck, morgen Unterschrift?

Dass Nicolai Rapp (29) ein Neuzugang bei Dynamo Dresden sein soll, steht schon eine Weile fest, jetzt wird es offenbar konkreter. Der Defensivmann vom Karlsruher SC soll sich heute zum Medizincheck in Elbflorenz befinden, morgen soll die Unterschrift über die Bühne gehen, das berichtet Sky Sport. Demnach erhält Rapp bei den Schwarz-Gelben einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2029. Er kann auf der Sechserposition spielen, vor allem aber auch in der Innenverteidigung. (th)

Nicolai Rapp (29) steht offenbar kurz vor seinem Wechsel nach Dresden. © IMAGO / Steinsiek.ch

16. Juni, 7.40 Uhr: Dynamo Dresden wohl an Vladimir Lucic dran

Verstärkung im Anflug? Dynamo bemüht sich offenbar um Vladimir Lucic (23). Laut dem Online-Portal "Mozzart Sport" soll der 23-Jährige vom serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad nach Dresden ausgeliehen werden. Die SGD habe sich demnach schon bereit erklärt, 300.000 Euro als Leihgebühr zu zahlen. Im Falle einer festen Verpflichtung würde für die Dresdner noch eine Summe von rund 2,5 Millionen Euro fällig, um den variabel im Angriff einsetzbaren Flügelspieler langfristig zu binden. Wie konkret die Verhandlungen inzwischen sind, lässt sich momentan nicht sagen. Fest steht allerdings schon jetzt, dass sich die Schwarz-Gelben mit ihm ein echtes Top-Talent an Land ziehen würden, das schon ordentliche Erfolge vorweisen kann. Lucic, dessen Vertrag in Belgrad zum Ende der Saison 2026/27 ausläuft, feierte mit dem Hauptstadt-Klub nämlich schon zweimal das Double aus Meisterschaft und Pokal, bringt außerdem internationale Erfahrung mit. In der vergangenen Saison kam der beidfüßig starke Offensivmann auf drei Einsätze in der Europa League. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der 1,87 Meter große Kicker insgesamt 32 Partien, wurde jedoch häufig nur eingewechselt. (Ivo)

Läuft Vladimir Lucic (23) schon bald für Dynamo auf? © IMAGO / Gonzales Photo

15. Juni, 20.48 Uhr: Ex-Dynamo-Torwart Kevin Broll hat einen neuen Klub

Neue Aufgabe für Kevin Broll (30)! Lediglich ein halbes Jahr blieb der frühere Stammkeeper der SG Dynamo beim SV Wehen Wiesbaden, jetzt wechselt er innerhalb der 3. Liga zum 1. FC Saarbrücken ins Saarland. Nach seiner zweiten Amtszeit in Dresden und einem Auslandsjahr auf Zypern schloss sich der gebürtige Mannheimer erst im Winter dem SVWW an, wo er den verletzten Stammkeeper Florian Stritzel (32) ersetzen sollte. Allerdings musste sich Broll hinter Talent Noah Brdar (20) anstellen und schaffte es nach der Rückkehr von Stritzel nicht einmal mehr in den Kader der Hessen. Auch beim FCS ist für ihn eine Rolle in der zweiten Reihe hinter Matteo Bignetti (22) angedacht, der von Sturm Graz an den Ludwigspark wechselt. Trotzdem freut sich Broll auf die neue Herausforderung im Saarland: "Für mich geht es darum, meine Erfahrung einzubringen, jeden Tag alles für das Team zu geben und gemeinsam erfolgreich zu sein", wird der 30-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert. (fm)

Kevin Broll (heute 30) spielte von 2019 bis 2022 und nochmal von 2023 bis 2024 in Dresden. © Picture Point / Gabor Krieg

13. Juni, 16.57 Uhr: U21 feiert Meisterschaft in der Sachsenliga und steigt in die Oberliga auf

Die U21-Mannschaft von Dynamo Dresden hat sich am Samstag einen Spieltag vor Ende der Saison den Meistertitel in der Sachsenliga gesichert und damit den Aufstieg in die Oberliga Süd perfekt gemacht. Mit einem 2:1-Sieg gegen den Reichenbacher FC erreichte das Team von Trainer Sebastian König sein Ziel vorzeitig. Rick Wuchrer hatte das Team im Sportpark Ostra mit 1:0 in Führung gebracht (27. Minute), Reichenbach kam in der zweiten Hälfte durch Manuel Strobl (48.) zum Ausgleich. Spät erzielte Arne Seemann in der 86. Minute den viel umjubelten Siegtreffer, der am Ende Team und Fans feiern ließ. (th)

Das Team feierte am Samstag den Aufstieg in die Oberliga Süd. © Lutz Hentschel

12. Juni, 14.44 Uhr: Dynamo Dresden kämpft weiter und zieht vors DFB-Bundesgericht

Dynamo Dresden wird weiter kämpfen und das durch das DFB-Sportgericht bestätigte Urteil zu den Ausschreitungen gegen Hertha BSC nicht hinnehmen. Der Verein legt Berufung ein. Wie der Klub am Freitag mitteilte, zieht die SGD damit jetzt vors DFB-Bundesgericht. "Nach Rücksprache mit den Gremien haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden. Die Verfahrensweise der Verhandlung in Frankfurt entsprach nicht dem, was wir uns als Verein erhofft hatten. Wir sind zuversichtlich, vor dem DFB-Bundesgericht in einer neuen Verhandlungsrunde eine bessere Möglichkeit zu erhalten, Gehör für unsere Argumente zu finden“, erklärte Geschäftsführer Stephan Zimmermann (39) in einer Stellungnahme des Vereins. Vor exakt einer Woche waren er und Dynamos anwaltliche Vertretung am DFB-Campus in einer mündlichen Verhandlung vor dem Sportgericht zunächst im Versuch, die Strafe abzumildern, gescheitert. Direkt im Anschluss hatte Zimmermann bereits in Aussicht gestellt, dass die SGD den Gang vor das Bundesgericht anstrebt, die Gremien bestätigten diese Intention nun. Ursprünglich war Dynamo Dresden im Einzelrichterverfahren nach den Vorkommnissen im Heimspiel gegen Hertha BSC am 4. April zu einem Zuschauerteilausschluss (Blocksperre des gesamten K-Blocks) beim ersten Heimspiel der neuen Saison sowie einem Zuschauerteilausschluss auf Bewährung bis zum 30. Juni 2027 verurteilt wurde. Die Strafe beinhaltet zudem die Zahlung von 91.200 Euro. Das hatte der DFB am 21. Mai verkündet. Zeitgleich hatten die Sachsen kommuniziert, dass sie gegen das Urteil Einspruch einlegen werden. Das tun sie nun wieder. (th)

Stephan Zimmermann (39) gibt nicht auf und wird als Vertreter von Dynamo Dresden nun vors Bundesgericht des DFB ziehen. © Lutz Hentschel

12. Juni, 12.28 Uhr: Dynamo-Pokalspiel im Preußenstadion

Für Dynamo geht es Ende August in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den SV Westfalia Rhynern. Die Partie wird jedoch nicht im mit nur etwa 2500 fassenden Sportpark des Regionalligisten ausgetragen. Stattdessen wurde das Preußenstadion des SC Preußen Münster als Spielort festgelegt, wie die Schwarz-Gelben selbst am heutigen Freitagmittag bestätigten. So lassen sich Engpässe bei der Kapazität vermeiden, Gäste-Anhänger aus Dresden hätten genügen Platz. Gleichzeitig ist aber auch für die nötige Sicherheit gesorgt. (Ivo)

Hier findet das erste Dynamo-Pokalspiel der neuen Saison 2026/27 statt. (Archivfoto) © IMAGO / Steinsiek.ch

9. Juni, 18 Uhr: Löwe-Aus bei Dynamo Dresden

Das war's! Nach insgesamt rund 16 Jahren geht für Justin Löwe (27) das Kapitel bei Dynamo zu Ende. Wie die Schwarz-Gelben am Dienstagnachmittag auf ihrer offiziellen Website bekannt gaben, wurde die Zusammenarbeit mit dem Teammanager beendet. Nach gemeinsamen Gesprächen soll es demnach zu keiner Einigung für eine weitere Zusammenarbeit gekommen sein, weshalb man sich für eine Trennung entschied. "Wir haben Leo einen gemeinsamen Weg aufgezeigt, um ihn auch weiterhin bei Dynamo einzubinden. Leider hat er uns darüber informiert, dieses Angebot nicht wahrzunehmen und stattdessen einen alternativen beruflichen Pfad einzuschlagen", äußerte sich SGD-Boss Sören Gonther (39) zum Abschied von Löwe, dessen Posten fortan Martin Börner übernimmt. 2010 war Löwe nach Dresden zu den SGD-Junioren gestoßen, schaffte sieben Jahre später den Sprung in den Profikader. Im Sommer 2022 beendete der gebürtige Brandenburger seine aktive Laufbahn, übernahm anschließend das Amt des Teammanagers. (Ivo)

Arbeitet nicht länger für die Schwarz-Gelben: Justin Löwe (27, Archivfoto). © Lutz Hentschel

9. Juni, 7.24 Uhr: Dynamo Dresden wohl an Tim Breithaupt vom FC Augsburg interessiert

Offenbar hat Dynamo Dresden die Fühler nach Tim Breithaupt (24) vom FC Augsburg ausgestreckt. Das berichtet Transfer-Experte Florian Plettenberg. Demnach hat aber nicht nur die SGD ein Auge auf den defensiven Mittelfeldspieler geworfen. Der gebürtige Offenburger, der beim SC Freiburg und dem KSC ausgebildet wurde, steht zwar seit 2023 beim Bundesligisten unter Vertrag, war aber in den vergangenen beiden Spielzeiten in die 2. Bundesliga ausgeliehen. Zunächst spielte er beim 1. FC Kaiserslautern, vergangene Saison bei Fortuna Düsseldorf, stieg mit den Rheinländern in die 3. Liga ab. Breithaupt ist auf der Sechser-Position zu Hause, absolvierte für die U21-Auswahl drei Spiele. Zum Bundesliga-Debüt kam er in seiner Zeit bei Augsburg am 19. August 2023, wo er für eine Minute im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach eingewechselt wurde. Seitdem brachte er es auf insgesamt 18 Einsätze. Beim FCA besitzt der 24-Jährige einen Vertrag bis Ende Juni 2028. Laut Plettenberg strebt Dynamo aber womöglich keine Leihe, sondern ein Kaufgeschäft an. Der Marktwert von Breithaupt beläuft sich aktuell auf 800.000 Euro. (th)

Der defensive Mittelfeldspieler Tim Breithaupt (24) soll im Visier von Dynamo Dresden stehen. © Bernd Thissen/dpa

5. Juni, 17.07 Uhr: So lief das Verfahren ab

Die Enttäuschung bei der SGD ist groß, doch wieso eigentlich? Weitere Einblicke in das mündliche Verfahren findet Ihr in unserem Artikel: "Strafe bleibt! Dynamo will jetzt vors Bundesgericht ziehen".