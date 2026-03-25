Keine Freude bei Dynamo-Torjäger Vermeij: "Brauchen Punkte und keine persönlichen Erfolge"

Dresden - Jetzt hat er schon ein Tor mehr als in der gesamten Hinrunde, da netzte Vincent Vermeij (31) dreimal ein, jetzt steht er bei sieben Treffern. Zusammen mit Christoph Daferner (28) ist er nun der beste SGD-Torschütze. Bitter für ihn: Darüber konnte er sich nach dem 1:2 in Paderborn nicht freuen. Als er ausgewechselt wurde, führte Dynamo noch 1:0.

"Ich muss sagen, ich habe Vertrauen in jeden Einzelnen hier im Kader. Ich habe nie das Gefühl, ich muss unbedingt drin bleiben, weil wir sonst schlecht werden. Klar, im Endeffekt entscheidet der Trainer. Aber ich habe auch angegeben, dass ich ein bisschen Schmerzen habe, deswegen bin ich früher rausgegangen."

Bis er nach einer Stunde für Daferner Platz machte, spielte er stark, köpfte das 1:0 (32.), hatte zuvor gute Chancen und war der Zielspieler. Von der Bank musste er dann mit anschauen, wie die Partie kippte. Wie brutal ist das?

"Ich freue mich nie, wenn ich treffe und wir verlieren", sagt der Holländer: "Wir sind in einer Position, da brauchen wir Siege, Punkte und keine persönlichen Erfolge."

Es war Vincent Vermeijs (2.v.l.) siebter Saisontreffer und Dresdens siebtes Tor nach einer Ecke. © imago/Ulrich Hufnagel

Der niederländische Sturmtank gibt aber zu, dass es ihn wurmt, nicht länger durchgehalten zu haben.

"Das tut weh, weil man sich fragt: Wäre das auch passiert, wenn ich noch auf dem Platz gestanden hätte? Aber so darf man nicht denken, weil es nichts bringt. Man kann nicht sagen: Wenn ich drin geblieben wäre, hätte ich noch zwei Tore geschossen. Das Spiel läuft einfach, wie es läuft", erklärte Vermeij.

"Und wie gesagt: Ich habe Vertrauen in jeden Einzelnen, dass er uns besser machen kann. Vielleicht hat heute insgesamt ein bisschen die Intensität gefehlt, um am Ende noch mehr Druck auf Paderborn zu bekommen."

Gegessen und vorbei. Es kann keiner mehr ändern. Was Dynamo beeinflussen kann, ist die Gegenwart und Zukunft. Nach der ersten Niederlage gegen Elversberg hat Dynamo eine Reaktion gezeigt und acht Punkte in vier Spielen geholt. Nachmachen empfohlen!

"Ich hoffe es", so Vermeij. "Die Tabelle zeigt es. Und ich glaube, mit einem guten Gefühl können wir trotzdem in die Länderspielpause gehen. Was wir in den letzten Wochen und Monaten abgeliefert haben, ist gut. Dieses Gefühl müssen wir mitnehmen. Auch wenn es sich jetzt noch nicht so anfühlt. Aber es geht einfach weiter."

Hoffentlich auch mit Treffern von ihm.