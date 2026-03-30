Keine Schnellschüsse! Was Dynamo anders macht als die Keller-Konkurrenz

Dresden - Trotz Niederlage in Paderborn , bei Dynamo Dresden läuft's im Jahr 2026. Trainer Thomas Stamm (43) sitzt so fest wie wohl nur noch ein anderer bei den Kellerkindern im Unterhaus im Sattel. Nur zwei von denen haben ihren Trainer nicht gewechselt.

Volles Vertrauen der SGD-Bosse: Thomas Stamm (43) zeigt, dass es sich lohnt. © Lutz Hentschel

Von Platz elf (Fortuna Düsseldorf) bis Schlusslicht Münster sind es nur fünf Punkte Abstand. Die halbe 2. Bundesliga steckt im Abstiegskampf. Da reagiert die ein oder andere Vereinsführung schon mal etwas nervös. Nicht so in Dresden und Bielefeld - die einzigen zwei vom Abstieg bedrohten Klubs, wo es (noch) keinen Trainertausch gab.

"Vielleicht ist es im Fußball nicht immer nur der Trainer, wenn es um Erfolg geht. Das muss man vielleicht auch mal so benennen mit dem Wissen, dass du da oft den kürzeren Hebel hast. Das ist einfach so, das bringt das Berufsfeld mit sich", vermutet Stamm, der gleich von den zwei Dresdner Sportgeschäftsführern diese Saison eine Job-Garantie bekam.

"Aber ich glaube schon, dass, wenn Misserfolg da ist oder wenn der Erfolg nicht eintritt, es nicht immer nur an einer Person liegt. Kurzfristig kann ein Trainerwechsel oft hilfreich sein, weil es andere Ansprachen gibt, ein anderes Gesicht, eine andere Energie. Es gibt viele Spieler, die vielleicht nicht so viel gespielt haben beim Vorgänger, die dann ein anderes Mindset haben."

Statistiken zeigen: Kurzfristig kann das Erfolg haben, langfristig - das zeigen andere Erhebungen über Jahrzehnte hinweg - hat das aber keinen nennenswerten Einfluss auf die Ergebnisse eines Teams - was man in Münster (18.), Magdeburg (17.) und Kiel (16.) wohl unterschreiben kann.