Kraulich ist da! Verteidiger soll die Abwehrlücke bei Dynamo schließen

Dresden - Wenn du denkst, es passiert diese Woche nichts mehr, dann kommt Tobias Kraulich daher. Noch vor wenigen Tagen postete er Urlaubsbilder in den sozialen Netzwerken, am Freitag schrieb er - nämlich seine Unterschrift unter den Vertrag bei Dynamo Dresden. Der 24-Jährige kommt vom SV Meppen, bleibt bis 2024.

"Der Schritt zu Dynamo Dresden ist für mich eine tolle Herausforderung und Chance, die ich voller Vorfreude annehme", so Kraulich selbst:

Kraulich soll quantitativ die Lücke schließen, die in der Innenverteidigung durch den ungewollten Abgang von Tim Knipping (30) entstanden ist. Ob er es auch qualitativ schafft, muss er zeigen.

Mit dem SVM holte Tobias Kraulich (2.v.r.) einen Punkt in Dresden dank eines Last-Minute-Tors und weil Christian Conteh (23) & Co. zu selten richtig torgefährlich wurden. © Lutz Hentschel

Kraulich wurde in Erfurt geboren, wurde über Rot-Weiß im Nachwuchs groß.

Über die Stationen Nürnberg, Würzburg und Meppen zieht es ihn nun nach Dresden.

Pikant: Beim inzwischen legendären 1:4 vor vier Wochen beim SVM stand Kraulich nicht im Kader, obwohl er nicht verletzt und zuvor Stammspieler war. Es scheint also schon länger zu funken zwischen ihm und Dynamo.

Einen Makel hat der Abwehrspieler allerdings in seiner Vita: Mit Würzburg stieg er 2021 (in die 3. Liga) und 2022 (in die Regionalliga) ab.

Den Hattrick schaffte er nun mit Meppen.