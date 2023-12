Dynamo: Kraulich steht auf der Kippe, "Haupe" macht die 100 voll

Sein Pflichtspieldebüt für Dresden absolvierte der 27-Jährige am 23. April 2016 beim 4:0-Heimsieg gegen den SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga , als er in der 84. Minute für Justin Eilers (35) eingewechselt wurde.

Einer, der auf alle Fälle mit dabei sein wird, ist Niklas Hauptmann (27). Beim 4:2-Sieg in Duisburg trug er zum 100. Mal das Trikot der SG Dynamo in einem Punktspiel.

1900 Dynamo-Fans werden am Mittwoch den Weg in die Stadt, die es nicht gibt, auf sich nehmen. Ein grandioser Wert für eine Partie Mitten in der Woche. Wer es nicht schafft: Das Topspiel wird ab 18.30 Uhr kostenlos von "MagentaSport" gezeigt.

Zwangspause vorbei: Claudio Kammerknecht (24, r.) flog gegen Unterhaching mit glatt Rot vom Platz. © Lutz Hentschel

"Haupe" ist auch mitverantwortlich für einen neuen Rekord: 40 Punktspiele hat Dynamo bisher in diesem Kalenderjahr bestritten - und dabei saisonübergreifend 86 Zähler geholt.

Der alte stammte aus dem Jahr 2013, damals holte der 1. FC Heidenheim 85 Zähler - allerdings bei zwei Partien weniger.

Nach der Partie in Bielefeld ist Schluss für 2023. Die Spieler treffen sich am Donnerstag noch einmal im Trainingszentrum, dann geht jeder seiner Wege.

"Einen Trainingsplan bekommt trotzdem jeder mit", so Anfang. Damit die Weihnachtsgans nicht ganz so schwer auf den Rippen liegt, sollen einige Läufe gemacht werden. Am 2. Januar ist Trainingsauftakt im neuen Jahr. Einen Tag später geht es in die Türkei. Der erste Dynamo-Gegner fürs Camp in Belek vom 3. bis 11. Januar steht nun auch fest.

Der 1. FC Kaiserslautern hat am Montag seinen Winterfahrplan bekannt gegeben. Aus diesem geht hervor, dass der Zweitligist am Mittwoch, 10. Januar 2024, im Titanic Deluxe Sportcenter in Belek (Türkei) auf Dresden trifft. Anstoß ist 16 Uhr Ortszeit, also 14 Uhr nach hiesiger Zeit.