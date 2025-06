Leihen abgelaufen: So plant Dynamo mit Mika Baur und Andi Hoti

Dresden - Vier Leihspieler hatte Dynamo Dresden in der abgelaufenen Saison in seinen Reihen. Bei Christoph Daferner (27, Nürnberg) wurde die feste Verpflichtung kurz vor dem letzten Heimspiel gegen Unterhaching bekannt gegeben. Jonas Sterner (23, Kiel) ist mittlerweile bei Liga-Kontrahent Hannover untergekommen. Was aber passiert mit Andi Hoti (22) und Mika Baur (20)?