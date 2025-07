So leicht fiel Neuzugang Lennart Grill die Entscheidung für Dynamo

Dresden - Tim Schreiber (23) ist wieder fit, im öffentlichen Training von Dynamo Dresden stand bei den Übungen mit der Mannschaft trotzdem Lennart Grill (26) im Tor. Das ist auch nötig, um sich mit dem Team einzuspielen, schließlich weilt der Neuzugang erst seit rund einer Woche in Dresden .

Neuzugang Lennart Grill (26) ist gut in Dresden angekommen. © Florian Mentele

Er sei von den Jungs super aufgenommen worden, auch die Stadt (oder zumindest das, was er bisher davon gesehen hat) gefalle ihm wirklich gut, verriet der Keeper nach dem Training.

Sportliche Berührungspunkte hatte er zuvor mit Dresden noch nicht, trotzdem fiel ihm die Entscheidung für die SGD leicht.

"Ein paar Jungs kennt man dann doch immer aus diversen Jahren", grinste Grill, "da kann man sich, was das Sportliche angeht, natürlich schon immer ein paar Sachen einholen, wie es denn so läuft. Von daher konnte ich mir das natürlich sofort vorstellen."

Dabei eilt Dynamo auch ein guter Ruf voraus: "Ich glaube, der Klub spricht für sich, ich glaube, die Fanbase spricht für sich. Wenn man sieht, was da in Prag jetzt los war bei dem Testspiel, ich glaube, das hast du auch nicht so oft. Von daher ist es auf jeden Fall geil."