Liebesglück vorm Trainingsauftakt: Dieser Dynamo-Spieler hat sich verlobt

Auf den Fotos hält Alisa den Ring stolz in die Kamera, beide posieren für gemeinsame Bilder. "Es fühlt sich an, als würden wir uns schon ein Leben lang kennen und wir haben noch ein Leben vor uns", lauten die romantischen Worte, mit der beide in einem Post die Neuigkeit verkünden.

Wie er am Montag auf Instagram öffentlich machte, hielt er um die Hand seiner Freundin Alisa an. Ganz frisch ist die Verlobung aber nicht. Der Deutsch-Brasilianer stellte die Fragen aller Fragen offenbar schon vor rund einer Woche im gemeinsamen Urlaub.

Alisa ist die Freundin an der Seite von Bastista Meier und zukünftig seine Ehefrau. © Screenshot/Instagram/alisascarpello

Erst verließ sie mit dem Offensivmann Dresden im Januar 2023 in Richtung Verl. Im Winter musste das Paar für einige Wochen zurück nach Elbflorenz, weil der Verein die Leihe zum Konkurrenten der 3. Liga vorzeitig beendete.

Doch die beiden hatten keine Zeit, sich wieder häuslich einzurichten, sondern zogen im Februar weiter nach Zürich in die Schweiz. Die Grasshoppers hatten Batista Meier ausgeliehen. Die Kaufoption zogen die Eidgenossen am Ende der Saison aber nicht.

So wird der ehemalige U20-Nationalspieler am Sonntag beim Trainingsauftakt der Schwarz-Gelben in der Walter-Fritzsch-Akademie erwartet. Im dritten Anlauf soll es mit ihm und Dynamo endlich klappen.

Der Verein setzt große Hoffnungen in den neuen Coach Thomas Stamm (41), den gebürtiger Zürcher, und sein Gespür, Batista Meier in eine ähnliche Erfolgsspur zu führen, auf der er in Verl unterwegs war.

In insgesamt 32 Spielen schoss er zehn Tore und gab zwölf Vorlagen. Daran darf er bei Dynamo in der kommenden Saison gern anknüpfen.