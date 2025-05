Dynamo gegen Haching live: Drei Änderungen, einige gar nicht im Kader bei der SGD

Liveticker Dynamo Dresden gegen SpVgg Unterhaching: Drei Änderungen, einige gar nicht im Kader bei der SGD.

Von Tina Hofmann

Dresden - Ein Schaulaufen soll es nicht werden, aber es wird definitiv eine mega Party! Am letzten Spieltag der Saison kann Dynamo Dresden als Tabellenzweiter noch nach der Meisterschaft in der 3. Liga greifen. Doch viel mehr wollen die Fans noch einmal so richtig feiern, nachdem der Aufstieg in die 2. Bundesliga seit Mannheim feststeht.

Um 13.30 Uhr ist Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion, die als Absteiger bereits feststehende SpVgg Unterhaching ist der Gegner. Schon vor dem Start ist Gänsehaut garantiert. Die Spieler werden vom Straßburger Platz zum Stadion durch ein Spalier aus Fans laufen. Kurz vor dem Spiel soll es dann eine große Aufstiegschoreo geben. Wir liefern Euch vor dem Spiel, während des Matches und nach dem Abpfiff alle wichtigen Informationen in unserem Liveticker.

12.40 Uhr: Dynamo teilt Änderung in der Aufstellung mit

Wie Dynamo soeben mitgeteilt hat, steht nicht Philip Heise im Kader sondern Paul Lehmann mit der Rückennummer 14.

12.33 Uhr: Drei Änderungen, einige gar nicht im Kader bei Dynamo Dresden

Drei Änderungen in der Startelf gibt es heute. Mika Baur, Aljaz Casar und Lars Bünning starten. Gar nicht im Kader sind Vinko Sapina (verletzt), Dominik Kother und Daniel Mesenhöler.

Die Aufstellungen für das heutige Spiel. © TAG24

12 Uhr: So irre war die Ankunft der Dynamo-Spieler und der Lauf zum Stadion

Wahnsinn! Die Dynamos laufen zum ersten Mal überhaupt zu Fuß zum Stadion, lassen sich von den Spalier stehenden Fans feiern. Vor der Fankneipe Susi's stiegen die Profis aus dem Mannschaftsbus aus und marschierten Richtung Stadion. Hinter den Spielern lief der Staff, umringt war die ganze Truppe von riesigen Dynamo-Flaggen. Die umstehenden Fans ließen es schon weit vor Spielbeginn ordentlich krachen, zündeten Pyrotechnik und tauchten den Marsch in dichten Nebel.

Unglaublich viele Dynamo-Fans haben sich für den Marsch zum Stadion versammelt. © TAG24

11.15 Uhr: Fan-Spalier nimmt Form an

Langsam nimmt das Spalier aus Fans, durch das die Dynamo-Aufstiegshelden gleich laufen werden, Form an. Links und rechts der Lennéstraße sammeln sich immer mehr SGD-Anhänger, die teils auch bereits die ersten Böller zünden.

Die Lennéstraße füllt sich. © TAG24

11.05 Uhr: Unfall auf der A4 vergrößert das Verkehrschaos weiter

Auch das noch! Auf der A4 gab es zwischen Nossen und Wilsdruff einen Unfall, in Fahrtrichtung Dresden ist die Autobahn dicht. Das vergrößert das Chaos bei der Anreise nur noch mehr, schließlich ist auch die A17 heute teilweise vollgesperrt, dazu kommt die Sperrung der Lennéstraße für das Fanspalier. Deshalb ruft die SGD auf ihren Social-Media-Kanälen alle Fans dazu auf, möglichst frühzeitig anzureisen, denn auch die Einlasskontrollen können sich dadurch verzögern. Mehr zu dem Unfall erfahrt Ihr hier: "Lkw-Crash auf A4 bei Dresden: Fahrbahn dicht, kilometerlanger Stau".

10.55 Uhr: Die ersten Fans machen sich schon fürs Spalier bereit

Rund zweieinhalb Stunden noch bis zum Anpfiff! Noch ist die Lennéstraße frei, hier werden gegen 11.45 Uhr die Spieler entlang laufen. Die ersten Fans haben sich aber schon am Straßenrand versammelt, um einen guten Platz im Spalier zu ergattern.

Hier werden die SGD-Kicker gleich durch ein Fanspalier laufen. © TAG24

Einige Dynamos machen sich schon fürs Spalier bereit. © TAG24

Obwohl die Stadiontore erst um 11.30 Uhr öffnen und ein Spalier an der Lennéstraße geplant ist, stehen die ersten SGD-Anhänger bereits vor dem Eingang des RHS. © TAG24

10.50 Uhr: Hier wird das letzte Spiel der Saison von Dynamo Dresden heute übertragen

Während der Aufstieg in Mannheim gleich auf drei Kanälen übertragen wurde, können sich heute nur Zuschauer mit einem Abo von MagentaSport freuen. Das Spiel von Dynamo Dresden gegen Unterhaching wird nur im Bezahlstream gezeigt. Alle Infos erhaltet Ihr aber in unserem Liveticker.

Die Partie von Dynamo wird heute nur bei MagentaSport gezeigt. © Lutz Hentschel

10.30 Uhr: Große Choreografie im Rudolf-Harbig-Stadion geplant

Schon drei Stunden vor dem Anpfiff steig die Vorfreude. Es soll heute eine große Choreografie geben. Am Aufgang zum K-Block stehen dafür wichtige Hinweise, die jeder Fan, der heute in Stadion kommt, wissen sollte. Zudem haben die Fans ein neues Lied für den Block komponiert. Den Text zum Üben gibt es hier.

Die aktive Fanszene hat für den letzten Spieltag etwas Großes geplant. © TAG24

Auch ein neues Lied haben die Fans umgetextet. © TAG24

10.10 Uhr: Ein Spiel, ein Sieg! Dieser Schiedsrichter pfeift heute bei Dynamo

Schiedsrichter des letzten Saisonspiels bei Dynamo Dresden ist heute Tobias Wittmann (29). Der Mann aus Wendelskirchen pfiff die SGD in dieser Saison ein einziges Mal. Beim 1:0-Auswärtssieg bei Alemannia Aachen leitete er die Partie, verteilte insgesamt sieben Gelbe Karten. Ihm assistieren heute Tobias Hofheinz und Fabian Buechner. Vierter Offizieller ist Henry Müller.

Tobias Wittmann (29, l.) pfeift heute die Partie. © IMAGO / foto2press

9.50 Uhr: Auch dieser ehemalige Spieler von Dynamo Dresden steigt auf

Am vergangenen Wochenende hatte er der SGD noch zum Aufstieg in die 2. Bundesliga in den sozialen Netzwerken gratuliert, nun ist der ehemalige Dynamo-Verteidiger Michael Sollbauer selbst aufgestiegen. Mit dem SV Ried machte er am Freitagabend nach einem 4:1-Sieg bei Schwarz-Weiß Bregenz den Aufstieg von der 2. in die 1. Liga klar.

Michael Sollbauer (r.) stieg am Freitag mit dem SV Ried in die Bundesliga auf. © IMAGO / Daniel Scharinger

9.30 Uhr: Diesen Rekord kann sich Dynamo heute im Fernduell mit Bielefeld noch krallen

Dreimal Meister der 3. Liga!? Das gab es noch nie! Dynamo kann diesen Rekord heute knacken. Dafür ist die SGD aber auf Schützenhilfe von Bielefeld angewiesen. Der Tabellenführer von Arminia dürfte im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim aber nicht über ein Unentschieden hinaus kommen und die SGD siegen. Aktuell haben die Schwarz-Gelben ein um ein einziges Tor besseres Torverhältnis. In beiden Stadien wird die Trophäe der 3. Liga vor Ort sein. Man darf gespannt sein, wer sie am Ende in den Händen hält.

2021 reckte die SGD das letzte Mal den Meisterpokal in die Höhe. Auch 2016 gelang dies schon. © IMAGO / Rene Schulz

9.10 Uhr: Diese Dynamo-Spieler werden heute offiziell verabschiedet

Sieben Spieler werden heute offiziell verabschiedet, darunter vier Akteure, die ausgeliehen sind. Vor dem Anpfiff sagt der Verein "Tschüß" zu Christop Daferner (1. FC Nürnberg), Jonas Sterner (Holstein Kiel), Andi Hoti (1. FC Magdeburg) und Mika Baur (SC Paderborn). Die SGD will Daferner, Sterner und auch Hoti gern halten, ob man sich mit den Klubs einigen kann, werden die nächsten Wochen zeigen. Bei Mika Baur ist die Lage noch unklar. Keinen neuen Vertrag bei der SGD erhalten Philip Heise, Tom Berger und Phillip Böhm. Sie werden die Schwarz-Gelben auf jeden Fall fest verlassen.

Christoph Daferner wird heute verabschiedet. © Lutz Hentschel

8.50 Uhr: Darum müssen heute alle Fans bei Dynamo Dresden um 13.15 Uhr auf ihren Plätzen sein

Die aktive Fanszene hat vor dem heutigen Spiel dazu aufgerufen, dass die Zuschauer alle bereits um 13.15 Uhr auf ihren Plätzen im Rudolf-Harbig-Stadion sein sollen. Es ist eine große Aufstiegschoreo vorbereitet, die kurz vor dem Anpfiff mithilfe aller Fans gezeigt werden soll.

Aufgrund einer Aufstiegschoreografie sollen heute schon alle um 13.15 Uhr auf ihren Plätzen sein. © Lutz Hentschel

8.30 Uhr: Ex-Dynamo-Kapitän Tim Knipping läuft heute nochmal in Dresden auf

Der ehemalige Kapitän von Dynamo Dresden, Tim Knipping, der von 2020 bis 2023 bei der SGD war, läuft heute mit Unterhaching in Dresden auf. "Knipser" war vor der Saison vom SV Sandhausen nach Haching ausgeliehen worden, doch nun steht für die Bayern der Abstieg in die Regionalliga bereits fest. Der Innenverteidiger wird nicht bleiben. Da auch Sandhausen abgestiegen ist, dürfte er bei den Badenern keinen gültigen Vertrag mehr besitzen. Wohin er wechselt, ist unklar.

Als Kapitän von Dynamo verpasste Tim Knipping den Aufstieg 2023 nur haarscharf. © Lutz Hentschel

8.10 Uhr: Achtung, heute wird das Spiel von Dynamo eher angepfiffen!

Achtung, liebe Fans! Heute startet das Spiel nicht wie samstags gewohnt um 14 Uhr, sondern bereits um 13.30 Uhr. Grund ist der letzte Spieltag an diesem Wochenende in allen Ligen. Alle spielen parallel. In der 3. Liga eben 13.30 Uhr, in der Bundesliga 15.30 Uhr. Morgen startet dann die 2. Bundesliga mit allen Spielen 15.30 Uhr.

Lars Bünning und seine Teamkollegen starten heute schon 13.30 Uhr. © Lutz Hentschel

7.50 Uhr: Personell hat Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm heute die Qual der Wahl

Schwere Entscheidungen muss Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm heute treffen, denn personell kann er wie immer aus dem Vollen schöpfen. Dabei betonte er im Vorfeld, dass viele sich heute im letzten Spiel der Saison einen Platz in der Startelf oder dem Kader verdient hätten. Doch es können eben nicht alle mit. Mehr Infos dazu lest Ihr im Artikel: "Darf Mesenhöler endlich ran? Dynamo-Coach Stamm hat beim Saisonfinale die Qual der Wahl".

Darf zum Beispiel Daniel Mesenhöler heute zwischen den Pfosten stehen? © Lutz Hentschel

7.30 Uhr: Absolutes Verkehrschaos droht! Das müssen Fans heute rund um das Spiel von Dynamo Dresden wissen

Rund um das Stadion droht heute ein Verkehrschaos. Zum einen ist die Parkplatz-Situation extrem angespannt, da im Hygiene-Museum zahlreiche Jugendweihen stattfinden. Zum anderen soll das Team gegen 11.45 Uhr durch ein Fan-Spalier die Lennéstraße entlang bis zum Stadion laufen. Dafür hält der Mannschaftsbus am Straßburger Platz, von dort aus läuft das Team. Schon ab 11 Uhr KANN es deshalb zu einer Vollsperrung der Lennestraße zwischen Straßburger Platz und Lennéplatz kommen. Wenn Ihr könnt, dann lasst das Auto stehen und reist mit Bus oder Bahn an.

Vor dem Spiel von Dynamo droht heute rund ums Rudolf-Harbig-Stadion Verkehrschaos. © Bildmontage: Lutz Hentschel, Eric Münch

7.10 Uhr: Liveticker zum vorerst letzten Spiel von Dynamo Dresden in der 3. Liga gegen die SpVgg Unterhaching

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Heute läuft Dynamo Dresden zum vorerst letzten Mal in der 3. Liga auf. Der Gegner ist ab 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion die bereits als Absteiger feststehende SpVgg Unterhaching. Wir versorgen Euch mit allen Informationen rund um die Partie in unserem Liveticker.