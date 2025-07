Wird Dynamos Pokalspiel verschoben? Mainz zieht vor DFB-Bundesgericht

Am 18. August steigt das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Mainz 05 im Rudolf-Harbig-Stadion - vorausgesetzt, dass die Gäste mit ihrer Verwaltungsbeschwerde nicht durchkommen. © Lutz Hentschel

Mainz 05 werde offiziell Verwaltungsbeschwerde gegen die Terminierung am 18. August einlegen, teilte der FSV mit.

Für Mainz ist die Ansetzung am Montag, also dem letztmöglichen Pokal-Termin, denkbar ungünstig: Als Bundesliga-Sechster der Vorsaison treten die Rheinland-Pfälzer in den Play-offs für die Conference League an. Das Hinspiel findet am 21. August statt, also nur drei Tage nach dem Pokalspiel in Dresden.

Auch danach geht das Programm straff weiter: Noch einmal drei Tage später muss Mainz in der Bundesliga ran, insgesamt würden die 05er fünf Pflichtspiele in weniger als zwei Wochen absolvieren.

Nachdem ein Antrag auf Verlegung und eine darauffolgende Beschwerde abgewiesen wurde, versucht es Mainz nun bei der letzten Instanz, die darüber entscheiden kann, das Pokalmatch an einem anderen Datum auszutragen.