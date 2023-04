Schäffler lebt "gewissen Spirit" vor: Dynamo-Sturmtank könnte Kutschke ersetzen

Dresden - So richtig wollte sich Dynamo-Trainer Markus Anfang (48) noch nicht in die Karten schauen lassen, wer am heutigen Samstag bei der Zweiten des SC Freiburg den gelb gesperrten Stefan Kutschke (34) im Sturmzentrum, vertreten wird. Doch vieles spricht für Manuel Schäffler (34), der körperlich genauso ein Bulle ist. Das könnte gegen die spielfreudige Bundesliga-Reserve der richtige Kniff sein.

Für ihn selbst kein Problem: "In den letzten 15 Spielen gibt es wenig bis gar keine Argumente für mich, um zu sagen, ich will spielen", sagt er. Die Mannschaft funktionierte.

Bleibt also im Grunde nur Schäffler. Es wäre in der Meisterschaft der erste Startelfeinsatz seit dem 12. November ( 0:0 daheim gegen Zwickau ). In der Rückrunde kam er maximal als Joker - fast immer für Kutschke.

Mit Wucht zum vollen Erfolg in Freiburg? Manuel Schäffler (34, l.) gewann in der Vorwoche beim 2:1 gegen Mannheim das Kopfballduell gegen Julian Riedel (31). Schäffler könnte den gesperrten Stefan Kutschke (34) im Sturmzentrum ersetzen. © Lutz Hentschel

Den Miesepeter gibt er deswegen aber gar nicht, was auch für eine gewisse Altersreife spricht. "Wir haben gerade einen positiven Lauf. Da gehört es sich, seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, sich fit zu machen und zu funktionieren, wenn man die Chance bekommt", sagt er.

"Es ist wichtig, der Mannschaft einen gewissen Spirit vorzuleben. Ich freue mich für jeden, der ein Tor macht, für jeden, der spielt", erklärt Schäffler.

Und so wird am Samstag Kutschke daheim in Dresden vor dem TV sitzen und seinem Sturm-Kumpel die Daumen drücken. "Wir wollen das Beste füreinander. Wir beide sind so gepolt, dass wir das Maximum für Dynamo Dresden herausholen wollen", so Schäffler.

Und jeder würde jubeln, wenn er sein fünftes Saisontor folgen lassen könnte. Drei seiner vier Treffer erzielte er zudem auswärts - in Bayreuth, in Essen und in Mannheim. Das nächste in Freiburg könnte helfen, die SGD glücklich zu machen.