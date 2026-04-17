Was macht BVB-Legende Marcel Schmelzer plötzlich bei Dynamo Dresden?

Dresden - Einige erkannten ihn gar nicht, andere staunten nicht schlecht, als am Dienstag beim öffentlichen Training von Dynamo Dresden plötzlich Marcel Schmelzer (38) aus dem Kabinentrakt der Walter-Fritzsch-Akademie auf den Übungsplatz lief. Doch warum weilte der ehemalige BVB- Star bei den Schwarz-Gelben?

Am Dienstag tauchte Marcel Schmelzer (38, M.) im Rahmen des öffentlichen Trainings bei Dynamo Dresden auf. © Lutz Hentschel

Die Antwort gab es auf TAG24-Nachfrage vom Deutschen Fußball-Bund: Schmelzer war Teil eines sogenannten "A+-Lehrgangs" der DFB-Akademie. Wie ein Sprecher mitteilte, umfasste die elfte Präsenz des Lehrgangs in Dresden 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die A+-Lizenz ist die höchste Lizenzstufe im Nachwuchs.

In dem war Marcel Schmelzer nach seiner aktiven Karriere als Co-Trainer bei der U17 und U19 von Borussia Dortmund bereits tätig. Aktuell assistiert er Cheftrainer Daniel Ríos (46) bei der zweiten Mannschaft des BVB, die in der Regionalliga West spielt.

In dieser Woche musste der Boss ohne Schmelzer auskommen, der in Magdeburg geboren wurde und vom dortigen 1. FC 2005 in den Dortmunder Nachwuchs wechselte. Er gewann zweimal die Deutsche Meisterschaft, wurde dreimal Pokalsieger mit den Schwarz-Gelben und entwickelte sich zum Nationalspieler.

Nach 258 Bundesliga-Spielen und 44 Einsätzen in der Champions League beendete "Schmelle" im Sommer 2022 seine Karriere.

Nun will er seine Erfahrung, aber auch erlerntes Wissen an den Nachwuchs weitergeben. In dieser Woche ging es im Lehrgang in Dresden um die Entwicklung von Spielerinnen und Spielern (Individualisierung). Seit August 2025 ist Schmelzer Teil der Ausbildung, die am 8. Juli dieses Jahres endet.