Neujahr lässt er den Baby-Ballon platzen: BVB-Legende wird Papa!

Marcel Schmelzer (35) wechselte 2005 in die Jugend des BVB. Jetzt ist er selbst als Nachwuchscoach im Verein tätig. © David Inderlied/dpa

Das hat das glückliche Paar zum Neujahrstag in einem Video auf Instagram preisgegeben.

In dem Clip, der zunächst in Schwarz-Weiß startet, lassen der langjährige Bundesliga-Profi sowie aktuelle U17-Co-Trainer von Borussia Dortmund und seine Partnerin Isi einen großen Ballon platzen, auf dem "Boy or Girl", also "Junge oder Mädchen" steht.

Als das darin enthaltene Konfetti zu Boden flattert, erstrahlt die Aufnahme plötzlich in Farbe und die blauen Schnipsel verraten, dass "Schmelle" einen Sohn bekommen wird.

In ihrer Instagram-Story schrieb die Lebensgefährtin des gebürtigen Magdeburgers zudem: "Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt."

Die Glückwünsche ließen natürlich nicht lange auf sich warten, unter anderem gratulierten der gerade zum BVB zurückgekehrte Nuri Sahin (35) sowie die beiden Ex-Kollegen Julian Weigl (28) und Ömer Toprak (34) in den Kommentaren.

Der 16-fache deutsche Nationalspieler hatte sich erst im Sommer 2022 nach neun Jahren von seiner Ehefrau Jenny (34) getrennt, nachdem er wenige Wochen zuvor auch seine Fußballschuhe an den Nagel gehangen hatte.