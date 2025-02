Mega-Unterbrechung bei Dynamo-Spiel in Rostock: Ost-Kracher auf der Kippe!

Als die Mannschaften wieder auf den Rasen wollten, ging es los in den Blöcken rechts und links neben dem Dynamo-Gästeblock. Das ist im Ostseestadion regelrecht dämlich gelöst, beide Fanblöcke liegen direkt nebeneinander.

Die Kicker standen nach der Pause auf dem Rasen und beobachteten, was da in den Blöcken vor sich ging. Aber auch dort war die Stimmung aufgeladen. Keine gute Figur gab dabei Hansa-Trainer Daniel Brinkmann ab, der auf Stefan Kutschke zulief und sich mit dem SGD-Kapitän anlegte. Dabei kam es zu einem Gerangel, das sich nur mühevoll beenden ließ. Kutschke nahm im Anschluss seine Binde ab und verschwand mit seinen Mannen in der Kabine.

Nach insgesamt rund 30 Minuten Unterbrechung konnten die Drittliga-Profis wieder auf den Rasen zurückkehren und sich erneut warm machen - für die Fans auf den Rängen gab es eine klare Ansage: Beim nächsten Vergehen droht der Spielabbruch!

Erstmeldung von 15.40 Uhr, aktualisiert um 15.47 Uhr.