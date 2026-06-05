Nach Randale-Urteil: Dynamo kämpft heute mit dem DFB!

Dresden - "Wenn wir keine Hoffnung hätten, dann würden wir nicht hinfahren", erklärte Stephan Zimmermann (39) recht deutlich. Dynamo Dresdens Finanzgeschäftsführer hat an diesem Freitag eine Mission. Er will beim DFB-Sportgericht gute Argumente gegen die Krawall-Strafe vom Heimspiel Anfang April gegen Hertha BSC liefern.

Kann Finanzgeschäftsführer Stephan Zimmermann (39) die gegen Dynamo verhängte Blocksperre abwenden? © Lutz Hentschel

91.200 Euro sowie ein Spiel Sperre für den K-Block (plus eins auf Bewährung) hatte der DFB im Einzelrichterverfahren verhängt. Dynamo legte Einspruch ein - am Freitag ab 12.30 Uhr ist in Frankfurt/M. die mündliche Verhandlung.

"Die Kollektivstrafe, 9000 Menschen auszusperren, ist aus unserer Sicht nicht zielführend", macht Zimmermann klar.

"Wir wollen all unsere Argumente, die wir in der Stellungnahme bereits sehr detailliert vorgetragen haben, noch einmal erläutern. Denn aus dem Strafantrag, so wie er uns vorgelegt wurde, sehen wir einige Punkte nicht berücksichtigt. Zudem sehen wir uns auch ein Stück weit ungleich bestraft, wenn man das mit anderen Urteilen aus der Vergangenheit vergleicht."

Beispiel 1. FC Magdeburg: Der FCM wurde nach den Ausschreitungen im Januar, bei denen mehr als 70 Polizisten verletzt wurden, ebenfalls (neben 186.600 Euro) mit einem Teilausschluss der Fans für ein Spiel gesperrt. Derweil war - ohne die widerlichen Geschehnisse im Rudolf-Harbig-Stadion zu rechtfertigen - das Gewaltausmaß deutlich höher.

Beispielsweise wurde ein 29-Jähriger am Donnerstag wegen versuchten Mordes angeklagt, weil er einen ca. 15 Kilogramm schweren Pflasterstein aus Nahdistanz mit voller Kraft auf die Einsatzbeamten in der Polizeikette geworfen haben soll.