Nächster Neuer! Jede Menge Bewegung in Dynamos Personalkarussell

Dynamos Personalkarussell dreht sich vor dem Spiel beim 1. FC Magdeburg munter weiter.

Von Jens Maßlich

Dresden - Das Personalkarussell dreht sich und dreht sich. Dynamo Dresden hat eine neue Offensivkraft verpflichtet, aber auch beim Bestandspersonal gab es vor dem heißen Kellerkracher gegen den 1. FC Magdeburg (Samstag, 20.30 Uhr) wieder einige Zugänge.

Dresdner Luft schnupperte Ben Bobzien (22) schon im DFB-Pokal. Jetzt trägt er aber Schwarz-Gelb. © DPA/Robert Michael Ben Bobzien (22) heißt der neue Angreifer, den die SGD vom 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen hat. Der 22-Jährige soll für den Abstiegskampf in der 2. Bundesliga sogar dem österreichischen Bundesligisten Linzer ASK abgesagt haben. Dort hatte man ihn in der Vorsaison aus der Nähe beobachten können, denn Bobzien erzielte als Leihspieler für Austria Klagenfurt in 34 Pflichtspielen zwölf Tore und legte zwei auf. "Mit seinem Tempo und dem trickreichen Spiel hat er sich in den zurückliegenden Jahren stetig weiterentwickelt und ist in der Bundesliga in Österreich zu einem Leistungsträger herangewachsen", erklärt Dynamos Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) über den Rechtsfuß, der diese Hinrunde in der Bundesliga und im DFB-Pokal jeweils einmal (insgesamt 34 Minuten) sowie dreimal in der Conference League (177 Minuten) zum Einsatz kam. Dynamo Dresden Kurz vorm Ost-Kracher in Magdeburg: Dynamo schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu Bobzien ist eigentlich im Sturmzentrum zu Hause, kann aber auch auf den Außenbahnen ran. Gut möglich, dass er in Magdeburg schon auf der Bank sitzt, denn Konrad Faber (28), der zuletzt auf Rechtsaußen eingewechselt wurde, droht aufgrund eines Infekts auszufallen.

Dynamo-Coach Thomas Stamm bleibt vorsichtig: "Wir werden keinen verheizen"

Ben Bobzien ist bereits die fünfte Winterleihe. © SG Dynamo Dresden Nils Fröling (25), Jonas Oehmichen (21) und Jakob Zickler (19) haben den inzwischen überstanden. Mittwoch haben sie erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Der heiße Ostkracher wird aber noch zu früh kommen. "Es hat sie ordentlich erwischt. Da müssen wir gute Entscheidungen treffen, ob wir Jungs mitnehmen, die bei einhundert Prozent sind, oder ob sie auch mit einhundert Prozent helfen können, wenn sie nur zehn Minuten spielen", so Coach Thomas Stamm (42). Der Schweizer deutet auch an, dass die Partie elbabwärts auch für Keeper Elias Bethke (22) noch zu früh kommt: "Das ist seine zweite Woche nach langer Verletzung. Wir werden keinen verheizen, werden keinen Spieler irgendwo reinschmeißen, sobald er sagt, ich bin am Start, ich fühle mich gut." Dynamo Dresden Dynamo: Er hat noch eine Rechnung offen, doch Ceka bleibt vor Magdeburg-Rückkehr ganz cool Bis der Drucker für den Spielberichtsbogen angeworfen wird, hat Stamm ein paar schwierige Entscheidungen zu treffen. "Wenn es um den Kader geht, geht es immer um Leistung. Anhand der Trainingsleistung entscheidet man sich für die Jungs, je nachdem, wie wir spielen wollen, braucht man aber vielleicht diese Anzahl von Spielern", erklärt der Fußballlehrer. "Man muss natürlich auch auf die ein oder andere Position achten, vor allem sollten aber auch nicht zu viele Spieler dabei sein, die vielleicht noch nicht bei einhundert Prozent sind." Erst gegen 22.15 Uhr wird sich zeigen, ob er die richtige Wahl getroffen hat ...