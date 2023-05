Erstes Dynamo-Tor für "Haupe" seit Rückkehr: "Mit dem rechten Fuß kann ich eigentlich geradeso laufen"

Dresden - Jetzt werden die Sprüche in der Kabine endlich aufhören. "Jede Woche krieg' ich von den Jungs vorgehalten: 'Haupe', es ist so weit, es ist an der Zeit. Sie hatten ja recht. Schön, dass es jetzt geklappt hat", sagte ein strahlender Niklas Hauptmann (26) nach dem bravourösen 3:1 über den SV Wehen Wiesbaden. Dynamo Dresden ist jetzt vorbei am Gegner und steht auf einem direkten Aufstiegsplatz.