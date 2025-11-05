Hauptmann peitscht seine Dynamo-Kollegen an: "Brauchen Überzeugung und Mut"

Dresden - Zehn Wochen nicht gewonnen, noch immer kein Heimdreier, Platz 17 derzeit, ein ernüchternder Auftritt beim 0:2 in Berlin - zumindest in der zweiten Hälfte. Dynamo Dresden ist in einem Abwärtsstrudel und will da raus. Aber wie? "Wir brauchen Überzeugung und Mut", sagt Vize-Kapitän Niklas Hauptmann (29).

Auch bei Niklas Hauptmann (29, M.) lief diese Saison noch nicht so viel zusammen. © Imago/Matthias Koch

Bis zur Winterpause kommen die Wochen der Wahrheit. Bis hierher konnte man immer Ausreden finden. Starke Gegner, bessere und teure Kader und so weiter. Vorbei!

Nun kommen bis auf die Ausnahme Kaiserslautern (derzeit 6. Platz) am 15. Spieltag Truppen auf Augenhöhe. Nürnberg (12.), Bochum (14.), Düsseldorf (13.), Braunschweig (15.) und Kiel (11.). Jetzt muss Dresden Hauptmanns Worte leben: mit Überzeugung und Mut raus aus dem Keller.

"Wenn wir jetzt anfangen, uns aufzugeben, ist die Saison vorbei", so der 29-Jährige. Dafür gibt es keinen Grund, die Chancen sind da, fleißig zu punkten und zu zeigen, dass Dynamo in die 2. Bundesliga gehört.

"Fakt ist, sieben Punkte nach elf Spielen sind zu wenig. Wir machen kleine, entscheidende Dinge falsch. Trotzdem ist das kein Punkt, um aufzustecken und zu sagen, das funktioniert alles nicht. Wir müssen weiter dran glauben, das ist das alles Entscheidende", pusht "Haupe" sich und seine Mannen.