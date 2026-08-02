Sieg in der Generalprobe: Darum ist das für Dynamo und Hauptmann nicht wichtig

Dresden - Der Stand beider Teams war nicht derselbe, trotzdem war Dynamo Dresdens Erfolg in der Generalprobe gegen Union Berlin natürlich nicht ohne Wert. Vor allem, weil sich das Team von Thomas Stamm (43) auch nach dem Rückstand ordentlich gewehrt und die Partie gedreht hat. Das sind die Lehren aus Dynamos letztem Test vor dem Saisonstart.

Niklas Hauptmann (30, l.) und Dynamo mussten sich gegen Union Berlin durchbeißen. © DPA/Robert Michael

"Die Inhalte, die wir umsetzen wollen, die werden immer besser. Ich muss auch sagen, dass hier ein Gegner auf dem Platz stand, der auch nicht ganz verkehrt ist. Von daher glaube ich, können wir jetzt mit dem Stand zufrieden sein", zeigte sich Niklas Hauptmann (30) nach dem 2:1-Erfolg optimistisch.

Und der hätte aufgrund einer bockstarken zweiten Halbzeit auch noch deutlich höher ausfallen können. Allein Jakob Lemmer (66./73./75.) hatte gleich mehrfach gute Chancen, Ben Bobzien (67.) und Christoph Daferner (79.) jeweils eine.

"Ich glaube, wenn wir ein paar Dinge noch sauberer spielen, auch in der ersten Halbzeit, können wir noch zu mehr klaren Chancen kommen. Trotzdem haben wir mit zwei Toren gewonnen", umschrieb "Haupe" eine von Dynamos (kleinen) Baustellen.

Auch das Thema Standards ist eines, was Schwarz-Gelb in die nächste Trainingswoche mitnehmen wird. Nicht unbedingt offensiv, da hat es schließlich mit dem Kopfballtreffer von Vincent Vermeij (52.) ganz gut funktioniert.

Hinten gab's im Nachlauf einer der vielen Berliner Ecken das 0:1 durch Tom Rothe (19.). Hauptmann: "Es gibt Themen, die du vielleicht vorher nicht einplanen kannst beim Gegner. Wie macht er es bei Ecken und so weiter? Da haben wir aber ein Trainerteam, das sich darauf noch mal spezialisiert. Und ja, das werden wir trainieren die Woche."