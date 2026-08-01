Dynamo-Dresden-Blog: Nach Rückstand! SGD gewinnt Generalprobe gegen Union Berlin

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Dynamo-Dresden-Blog: Zur Saisoneröffnung am Samstag trifft die SGD zur Generalprobe auf Union Berlin.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Ivan Simovic, Florian Mentele, Jens Maßlich, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dresden - Die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison laufen bei Dynamo Dresden auf Hochtouren! Nach dem einwöchigen Trainingslager in Windischgarsten ist das Team von Thomas Stamm wieder in Dresden angekommen.

Und feierte dort am Samstag eine Generalprobe nach Maß: Im letzten Test vor dem Auftakt in der 2. Bundesliga beim 1. FC Nürnberg (9. August, 13.30 Uhr) drehte die SGD einen Rückstand gegen Bundesligist Union Berlin und siegte am Ende mit 2:1.

In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

1. August, 15.55 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt Generalprobe gegen Union Berlin!

Das war's! Dank einer richtig starken Halbzeit setzt sich Dynamo Dresden in seiner Generalprobe gegen den Erstligist Union Berlin mit 2:1 durch.

Jakob Lemmer (66./73./75.), Ben Bobzien (67.) und Christoph Daferner (79.) hätten nach den Dresdner und Berliner Wechselarien noch deutlich höherstellen können. Mussten sie aber nicht mehr. Denn von Union kam quasi nichts mehr. (jm)

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Starke Leistung der SGD im letzten Test vor dem Zweitligastart!
Starke Leistung der SGD im letzten Test vor dem Zweitligastart!  © TAG24/Jens Maßlich

1. August, 15.17 Uhr: Dynamo Dresden dreht das Spiel gegen Union Berlin!

So gehen Standardsituationen! Union Berlin machte aus acht Ecken in der ersten Halbzeit nichts, Dynamo nutzte die vierte zur Führung.

Vincent Vermeij köpfte nach dem Standard von Alexander Rossipal durchsetzungsstark ein - 2:1. (jm)

1. August, 15.12 Uhr: Weiter geht's im Rudolf-Harbig-Stadion

Das Spiel läuft wieder, einen einzigen Wechsel gab es bei den 22 Mann - auf Seiten der Dresdner.

Elias Bethke ersetzt den guten Tim Schreiber im SGD-Tor. (jm)

Niklas Hauptmann (r.) und Vincent Vermeij klatschen sich nach dem Ausgleich ab.
Niklas Hauptmann (r.) und Vincent Vermeij klatschen sich nach dem Ausgleich ab.  © Robert Michael/dpa

1. August, 14.56 Uhr: Unentschieden zur Pause zwischen Dynamo Dresden und Union Berlin

Pause, 1:1: Pünktlich pfeift Schiedsrichter Daniel Siebert zur Pause. Der Unparteiische hat mit der Partie keine Probleme, Dynamo mit der physischen Überlegenheit der Eisernen schon ein wenig.

Berlin hat das Spiel im Griff, Dresden bringt nur wenig nach vorn. Kurz vor der Halbzeit hätte Vermeij aber noch zur Führung treffen können, verstolperte aber nach Vorlage von Keller, der aufgrund der Ecke mit vorn war.

"Ein sehr guter Härtetest fürs erste Spiel. Vor allem eine sehr physische Mannschaft, da müssen wir uns wehren. Aber wir machen es ordentlich", bilanzierte SGD-Sportgeschäftsführer Sören Gonther beim MDR. (jm)

1. August, 14.42 Uhr: Dynamo-Fans senden Botschaften an Lukas Boeder und Lars Bünning

Sportgemeinschaft, wie sie sein soll.

Begleitet von "Lars Bünning"-Rufen und im Anschluss "Lukas Boeder"-Rufen bekamen die zwei vom Schicksal getroffenen Dynamo-Spieler aufmunternde Botschaften aus dem K-Block. (jm)

Die Dynamo-Fans sendeten eine unterstützende Nachricht an Lukas Boeder, dessen Ehefrau kürzlich eine Fehlgeburt öffentlich gemacht hatte.
Die Dynamo-Fans sendeten eine unterstützende Nachricht an Lukas Boeder, dessen Ehefrau kürzlich eine Fehlgeburt öffentlich gemacht hatte.  © TAG24/Jens Maßlich
Auch an Lars Bünning gingen Genesungswünsche. Starke Aktion!
Auch an Lars Bünning gingen Genesungswünsche. Starke Aktion!  © TAG24/Jens Maßlich

1. August, 14.29 Uhr: Niklas Hauptmann mit der direkten Antwort!

22. Minute: Der Knoten ist geplatzt!

Der erste wirklich richtig durchdachte Dynamo-Angriff, und der endete direkt mit dem postwendenden Ausgleich. Niklas Hauptmann vollstreckte in eiskalter Knipser-Manier mit links. Die Flanke kam über rechts von Jonas Sterner, der gerade beim Gegentor noch nicht ins Kopfballduell kam. (jm)

1. August, 14.26 Uhr: Dynamo Dresden geht in Rückstand

Fast 20 Minuten gespielt, da klingelt es im Dynamo-Tor. Union ist spielbestimmend und Tom Rothe unterstrich das mit seinem Kopfballtreffer (19.) nach Flanke von Josip Juranovic - 0:1.

Kurz zuvor musste Tim Schreiber schon gegen Marin Ljubicic retten. Die SGD noch ohne Torschuss. (jm)

1. August, 14.05 Uhr: Die Generalprobe gegen Union Berlin ist unterwegs!

Und los geht's, der Ball rollt bei Dynamo Dresdens Generalprobe.

Für Union Berlin ist es "nur" einer von zwei Tests dieses Wochenende. Am Sonntag geht's gegen Cagliari Calcio. (jm)

Der Ball rollt!
Der Ball rollt!  © TAG24/ Jens Maßlich

1. August, 14.03 Uhr: Fans "begrüßen" sich mit Gesängen

Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Beide Fanlager stimmen sich mit "Gesängen" ein, die es bei so einem Freundschaftsspiel nicht braucht.

Aber nachdem sich kurz gegenseitig beleidigt wurde, ist auch wieder gut. Die Mannschaften betreten gleich den Rasen und dann heißt es endlich wieder Fußball auf dem erst am Mittwoch frisch verlegten Rasen im Rudolf-Harbig-Stadion. (jm)

Die Dynamo-Fans stimmten sich zur Saisoneröffnung ein.
Die Dynamo-Fans stimmten sich zur Saisoneröffnung ein.  © TAG24/ Jens Maßlich
Auch aus Berlin reisten einige Anhänger nach Dresden.
Auch aus Berlin reisten einige Anhänger nach Dresden.  © TAG24/ Jens Maßlich

1. August, 13.59 Uhr: Zwei Dynamo-Profis fallen kurzfristig aus

Neben den bereits länger verletzten Spielern Tobias Raschl, Kenneth Schmidt und Lars Bünning können zwei Akteure heute kurzfristig nicht bei der Generalprobe gegen Union mitwirken.

Nils Fröling und Till Neininger fallen aufgrund muskulärer Probleme aus. (fm)

Titelfoto: Robert Michael/dpa

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