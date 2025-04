Pleite für Dynamos Kammerknecht "ein Schlag in die Fresse"

Dresden - Claudio Kammerknecht wurde vor dem Spiel von Dynamos Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48) für sein 100. Pflichtspiel in Schwarz-Gelb gegen Ingolstadt geehrt, danach vorm und vom K-Block. Der 25-Jährige hätte das, den 72. Vereinsgeburtstag und den nächsten Dreier feiern wollen. Es kam alles anders. Die Ehrungen waren das Beste an diesem Tag.

Claudio Kammerknecht (25, r.) konnte sich nach Abpfiff über die Feierlichkeiten nicht mehr erfreuen. © Lutz Hentschel

Die große Sause fiel aus. Aber wenigstens den einen Punkt mitnehmen, das wäre zumindest was Zählbares gewesen.

Dass Osnabrück in der 89. Minute noch zum Sieg kommt, damit rechnete keiner im Stadion, selbst die Niedersachsen nicht.

"Das war ein Schlag in die Fresse", geizte Kammerknecht nicht mit seiner Enttäuschung. Nur ein Punkt von möglichen sechs in den beiden Heimspielen in der Englischen Woche - nicht nur für ihn deutlich zu wenig.



"Wir spielen die ganze Zeit auf Augenhöhe, haben spielerisch die besseren Ansätze und ein paar Chancen. Die haben gar keine, das ganze Spiel gar keine und am Ende fällt der Ball hinten rein, hinten steht einer und köpft ihn rein. Ja, ein Scheiß-Geburtstag", ärgerte sich "Kammer" maßlos.