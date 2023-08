Rekord und Aufstieg mit Dynamo im Blick: Schäfflers Tore zählen doppelt

Dresden - In der ewigen Torschützenliste der 3. Liga steht Dynamo-Stürmer Manuel Schäffler (34) mit 69 Toren auf Rang sechs. Das Gute für ihn: Die fünf vor ihm sind alle nicht mehr aktiv - zumindest nicht in dieser Spielklasse.

"Nee, den Anton, den schaffe ich nicht mehr. Das wird schwierig. Der hat 136 Tore gemacht. Er kommt ja von mir daheim, ich kenne ihn gut. Wir haben ja beide zusammen bei den Amateuren von 1860 München begonnen", lacht Schäffler. "Aber dafür hat er in der 2. Liga nicht so oft gebombt wie ich."

Es könnte die letzte Saison sein, in der Manuel Schäffler noch regelmäßig seine Schuhe schnürt. © Lutz Hentschel

Die elf Tore würden auf der anderen Seite auch Dynamo helfen. "Wenn man so etwas erreichen kann, dann nur mit einer Mannschaft, die intakt ist, die funktioniert. Gefühlt war ich gegen Bielefeld schon nah dran, eins zu machen oder eins aufzulegen. Daran möchte ich anknüpfen. Mal schauen, was am Ende dabei herauskommt. Ich glaube, wir kennen alle unser gemeinsames Ziel. Da möchte ich dazu beitragen."

Dass er das durchaus draufhat, das zeigte die Vorbereitung und auch die Testspiele - inklusive der Partie gegen die kleine Hertha (2:0), da traf er zum 1:0.

Sieben Tore hat er gemacht, so viele wie kein anderer. "Testspielkönig" haben ihn die Fans daher schon einmal gerufen. Die logische Folge wäre, dass er das in den Punktspielen fortführt.

"Ich möchte mich zeigen, möchte spielen. Ich bin in dem Alter, um der Mannschaft zu helfen, bin fitter als letztes Jahr. Das hat man in der Vorbereitung gesehen. Ich kann mit meiner Leistung zufrieden sein, arbeite darauf hin, dass ich weiter meine Chance bekomme."

Und damit auch die Möglichkeit, in der ewigen Torschützenliste weiter nach oben zu rutschen.