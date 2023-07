Schäffler greift bei Dynamo neu an: "Ich bin im Zweijahresplan vorgesehen!"

Dresden - Ein Eigentor verhinderte nach eigener Aussage den Dreierpack, doch auch mit seinen zwei Toren war Manuel Schäffler (34) bei Dynamo Dresdens Testspiel gegen Budissa Bautzen einer der wenigen Gewinner. Aufgeben und einfach gehen will er nicht!

Derzeit sehr gefragt: Manuel Schäffler (34, M.) will bei Dynamo Dresden bleiben. © Dennis Hetzschold

"Für mich spielt das keine Rolle, ich habe mit niemandem telefoniert oder sonstige Gespräche geführt", erklärt die Sturmkante angesprochen auf seine Situation im Klub.

Die war nach der Rückrunde der vergangenen Saison nicht so leicht.

Nur einmal spielte Schäffler in den 19 Partien von Beginn an, kam oft nur für wenige Minuten ins Spiel - auch, weil er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

"Ich bin hierhergekommen, um ein Ziel zu erreichen. Es gibt diesen Zweijahresplan und ich bin darin mit vorgesehen. Also möchte ich meinen Beitrag leisten."

"Das waren oft blöde Zeitpunkte für Verletzungen, da bin ich nicht so richtig in Schwung gekommen", so der 34-Jährige.

"Ich habe nur wenige Minuten gespielt, trotzdem Tore gemacht und hatte alle 144 Minuten eine Torbeteiligung. Das habe ich die letzten sechs Jahre so nicht gehabt."