Dynamos Sportboss Gonther hat noch nicht fertig "gekocht"! Das soll alles noch passieren

Dresden - Im Vorjahr zum Trainingsauftakt in Cossebaude war Alexander Rossipal (30) allein. Mehr Neuzugänge gab es zu diesem Zeitpunkt bei Dynamo Dresden noch nicht. Zwölf Monate später sind es derer neun. Sören Gonther (39) und Thomas Stamm (43) haben "gekocht" - wie es jetzt immer so schön heißt. Und Gonther verrät: Es wird auch noch einen Nachtisch geben. Aber war er eigentlich auch in der Schule so ein Musterschüler wie jetzt als Sportchef?

In den sozialen Medien war in den vergangenen Tagen immer wieder zu lesen: Dynamos Sportboss Sören Gonther (39) ist am "Kochen". Er hat noch lange nicht fertig gekocht! © Lutz Hentschel

Der 39-Jährige lacht laut. "Nee, überhaupt nicht. Also, wenn ich euch die Geschichte von meiner Bachelorarbeit erzähle, ich glaube, die habe ich in vier Nächten oder so zu Ende geschrieben, weil ich da parallel schon bei Hessen Kassel war. Die habe ich ein bisschen geschoben. Boah, ich weiß nicht, die letzten 35 Seiten habe ich gefühlt in zwei Tagen geschrieben. Also da war ordentlich Druck drauf. Ich habe eigentlich auch immer zu Schulzeiten diesen Druck gebraucht, so auf den wirklich letzten Drücker. Deswegen, nee."

Diesmal war er fixer. Gerade in den vergangenen Tagen ging es wie das Brezelbacken, fast im Stunden-Rhythmus wurde der Kader qualitativ besser.

Zum Beispiel sind Robert Wagner (22) und Jonas Sterner (24) zurück. Da waren aber noch zwei überzeugende Leihspieler aus der Vorsaison. Wie sieht es mit Thomas Keller (26) und Ben Bobzien (23) aus?

"Also, dass es da noch weiteres Interesse gibt, das ist kein Geheimnis. Wir sind in Gesprächen, auch im guten Austausch. Aber irgendwelche Prognosen abgeben kann ich nicht und will ich an der Stelle nicht. Aber klar haben wir das Interesse deutlich hinterlegt", hat er die beiden zumindest noch nicht abgeschrieben.