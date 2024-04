13.04.2024 10:00 7.339 Ausnahmezustand bei Dynamo: "Wir sind alle für Stefan da!"

Am Donnerstag trainierte Dynamo Dresden nach Morddrohungen gegen Stefan Kutschke unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Paul Will und Co. stehen ihm zur Seite.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Das hat schon etwas von Ausnahmezustand. Das Trainingsgelände der Dynamos ist komplett abgeriegelt, das Training findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Gelände wird nach den Morddrohungen gegen Stefan Kutschke (35) am Freitag und Mittwoch kontrolliert. An allen Ein- und Ausgängen steht der Sicherheitsdienst, ein Security-Mann sogar auf dem Rasen. Trotz der unfassbar schwierigen Situation konnte Stefan Kutschke (35, 4.v.l.) am Donnerstag beim Training lächeln. © Lutz Hentschel Dynamo Dresden hat einen Notfallplan erstellt und zieht den durch, die Sicherheit für Kutschke steht über allem. Auf dem Platz selbst ist von Vorkehrungen nichts zu spüren. "Die Laune ist so gut, wie sie im Moment sein kann", sagt Trainer Markus Anfang (49). Die Truppe war am Donnerstag konzentriert bei der Sache, übte in verschiedenen Spielformen Abschlusshandlungen. Da wackelte das Netz durchaus mehrfach. Trotzdem ist irgendetwas anders, das bestätigt auch Paul Will (25). Es beschäftigt die Mannschaft. Paul Will (25, r.) steht seinem Kapitän Stefan Kutschke (35, nicht im Bild) zur Seite. © Lutz Hentschel Paul Will: "Wir sind ja auch keine Eisbrocken" "Es spricht ja nicht jeder offen über seine Gefühle, wie er damit umgeht. Wir haben das eine oder andere Angebot bekommen, wenn man individuell mit jemand sprechen will. Das ist wichtig, wir sind ja auch keine Eisbrocken", so der Vize-Kapitän. Für ihn selbst ist das bedrückend. "Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für ihn sein muss", sagt Will. Auf alle Fälle steht die Truppe zusammen und hilft, wo sie nur kann. "Stefan war 30 Spieltage für jeden Einzelnen in der Mannschaft da. Jetzt braucht er unsere Unterstützung. Das muss gar nicht Großes sein, sondern wir wollen ihm nur das Gefühl geben, dass wir für ihn da sind, dass er sich auf uns verlassen kann. Wir werden als seine Stützen nicht wegbrechen." Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SSV Jahn Regensburg 32 47:34 60 2 SSV Ulm 1846 32 52:34 59 3 SC Preußen Münster 32 55:41 55 4 SG Dynamo Dresden 32 50:34 54 5 SV Sandhausen 1916 32 50:43 52 6 Rot-Weiss Essen 31 49:45 50 7 1. FC Saarbrücken 31 50:34 49 8 FC Erzgebirge Aue 32 41:39 49 9 SpVgg Unterhaching 32 41:42 46 10 FC Ingolstadt 04 32 54:43 45 11 BV Borussia 09 Dortmund II 32 46:46 45 12 SC Verl 32 50:49 43 13 FC Viktoria Köln 1904 32 49:54 42 14 TSV 1860 München 32 36:34 41 15 SV Waldhof Mannheim 33 45:52 38 16 Arminia Bielefeld 32 43:44 37 17 Hallescher FC 32 45:62 32 18 MSV Duisburg 33 33:51 30 19 VfB Lübeck 32 27:56 27 20 SC Freiburg II 32 30:56 23 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

