Schiri-Experte legt sich fest: Dynamo-Tor gegen Cottbus regulär, aber SGD im Rot- und Elfer-Glück

Lukas Boeder (27) hatte Glück, dass er in Cottbus nicht Rot sah und einen Elfmeter für Dynamo Dresden verursachte. © Robert Michael/dpa

Schiedsrichter-Experte Babak Rafati (54) hat sich nun zu drei Entscheidungen im Spiel geäußert, dabei waren zwei seiner Meinung nach korrekt, eine aber nicht.

Wie er für das Portal Liga3Online analysiert, hatte Dynamo in der 48. Minute extrem Glück. Denn seiner Meinung nach hätte Boeder für ein versuchtes Nachtreten am Boden gegen Maximilian Krauß (28) glatt Rot sehen müssen. Zudem erkennt Rafati noch einen fälligen Elfmeter für den Gastgeber.

"Auch, wenn Boeder seinen Gegenspieler Krauß nicht trifft, liegt ein Vergehen vor, das in diesem Fall regeltechnisch als Tätlichkeit ausgelegt wird, auch wenn es sich dabei um eine leichte Tätlichkeit handelt. Somit wäre eine rote Karte vorgeschrieben", erklärt der Ex-Unparteiische und meint weiter: "Es hätte zudem einen Elfmeter geben müssen, da dieses versuchte Treten auch bezüglich der Spielfortsetzung wie ein ausgeführter Tritt geahndet wird."

Was auf den TV-Bildern aber nicht zu sehen war, ist, was Boeder zu dieser Bewegung veranlasste, da der Rücken von Krauß verdeckt, was der Cottbuser selbst für eine Aktion am Boden durchgeführt hatte.