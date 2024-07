Tausende Fans bei Dynamo-Saisoneröffnung

Beim offiziellen Fanfest von Dynamo Dresden war für groß und klein wieder jede Menge geboten.

Von Jens Maßlich

Dresden - Vergangene Saison war mehr Glanz. Erst der "Europapokal" in Prag, die Freundschaft-Hilfe in Zwickau und dann die offizielle Saisoneröffnung. In diesem Jahr hieß es erst Chemnitz, dann Regensburg in Auerbach und am heutigen Sonntag wieder die offizielle Saisoneröffnung.

Nicht nur bei der Autogrammstunde konnte man Christoph Daferner & Co. ganz nah kommen. © Lutz Hentschel Für Dynamo Dresdens Fans machte das keinen Unterschied. Wiederum mehrere Tausend von ihnen strömten am heutigen Sonntag von 10 bis 18 Uhr ans Rudolf-Harbig-Stadion, um ihren Spielern und weiteren Vertretern des Vereins nahezukommen.

Bei einem Rückkehrer ging das gleich mehrfach. Denn Marco Hartmann (36) war gleich dreimal auf der Bühne hinter dem K-Block zugegen. Erstmals mit der Traditionsmannschaft, dann gleich zweimal in seiner neuen Aufgabe als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Und er weiß noch immer, was die schwarz-gelbe Fanseele hören will. "Wir kommen nicht drumherum, Dynamo Dresden gehört nicht in die 3. Liga. Alle Spieler, die gekommen sind, sind sich dessen bewusst und sind gekommen, um perspektivisch 2. Bundesliga zu spielen. Genau in diese Richtung sollte es auch gehen", befand "Harti" unter großem Applaus, als er gefragt wurde, wohin es in dieser Saison mit der SGD geht.

Auch der neue alte Kapitän Stefan Kutschke war ein begehrter Autogramm-Geber. © Lutz Hentschel

Schon kurz nach 10 Uhr strömten jede Menge Fans ans Rudolf-Harbig-Stadion. © privat

"U17"-Kapitän Otto Melzer (16, l.) und "U19"-Kapitän Collin Förster (17, r.) bekamen auf der Bühne ihre Binden überreicht. © privat

Dynamos Spieler mussten sich einige Fragen von Stadionsprecher Peter Hauskeller (71, M.) gefallen lassen. © Lutz Hentschel

Auch Dynamos Ultras hatten einen Stand, wo man Graffitis üben und Erinnerungsfotos schießen konnte. © privat

Besondere Geste an zwei Junioren-Kapitän von Dynamo Dresden