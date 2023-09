Doch nicht Lehrer werden! Darum kehrt "Harti" zu Dynamo zurück

Dresden - Das ist mal ein Sinneswandel! Eigentlich wollte Marco Hartmann (35) sich voll und ganz auf seine Laufbahn als Lehrer konzentrieren. Nun kehrt er doch wieder zu Dynamo Dresden zurück. In leitender Funktion!

Denn der frühere Kapitän und Leitwolf tritt die Nachfolge von Jan Seifert (54) an, der Ende August sein Amt als Nachwuchsleiter nach neun Jahren niedergelegt hatte.

Egal, wo auf der Welt, den Fußball konnte Marco Hartmann (35) nie komplett liegen lassen. © privat

Für den sächsischen Traditionsklub absolvierte er insgesamt 146 Pflichtspiele, schoss 17 Tore und bereitete zehn weitere vor.

Mehr verhinderten vor allem zahlreiche Verletzungen. Die Liste seiner Ausfälle ist lang, dennoch hat sich Hartmann nie aufgegeben und sich immer wieder zurückgekämpft.



Der langjährige Kapitän machte sich im Juli 2022 mit Frau Jule und den beiden Söhnen Carlie und Mats auf verdiente Weltreise.

Kanada, USA, Costa Rica, Mexiko, Mauritius, La Réunion, die Australien, Neuseeland und Bali standen unter anderem auf dem Programm.

Schon bei seiner Verabschiedung sagte Hartmann damals: "Egal, wo ich in Zukunft mein Handtuch an den Strand lege, ob Südsee oder an der Ostsee, es wird schwarz-gelb sein".

Doch aktuell schuftet der 35-Jährige für sein Referendariat an der Dresdner Sportschule. Erst im Juli 2024 wird er die Stelle als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums annehmen. Ab Januar soll er bereits unterstützend und beratend tätig sein.