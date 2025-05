Latte, Bus, Truck! So ausgelassen feiert SGD-Keeper Schreiber seine Aufstiegs-Premiere

Dresden - Wenn du schon als kleiner Junge Dynamo-Fan warst und jetzt mittendrin bist in den Aufstiegsfeierlichkeiten, dann ist das natürlich etwas ganz Besonderes. SGD-Keeper Tim Schreiber (23) wurde in Freital geboren, kickte im Nachwuchs schon in Schwarz-Gelb, ehe er in die weite Welt hinauszog, und erfüllte sich nun seinen Traum: 2. Bundesliga !

"Ich komme aus Freital, mir ist bewusst, was das für Dresden und Umgebung bedeutet, dass Dynamo aufgestiegen ist. Der Verein gehört nicht in die 3. Liga ."

Sonnenbrille, freier Oberkörper und Bier: Tim Schreiber genoss die Aufstiegsfeier. © Lutz Hentschel

Dabei war Mannheim noch einmal ein Zitterspiel. Die Truppe war übernervös. Obwohl gerade ihm die Waldhof-Buben hinter seinem Tor immer wieder die Zwischenstände aus Aachen durchsagten.

"Mir haben es die Auswechselspieler von Mannheim hinterm Tor schon erzählt. Ich habe es denen am Anfang nicht geglaubt. 2:0 Aachen, ich so: okay. Da stand ich dann da, hörte 3:0 Aachen, da dachte ich: okay, schwierig. Dann wurde es erst durchgesagt, dann dachte ich mir, vielleicht könnte es auch ein guter Schachzug sein, aber am Ende war es so", lacht er.

"Saarbrücken hat sein Spiel nicht gewonnen, nicht die Hausaufgaben gemacht. Wir haben sie vorher gemacht und damit sind wir aufgestiegen. So einfach ist das und von daher ist das Spiel egal. Scheiß drauf, wir sind aufgestiegen."