Unruhe bei Dynamo: Das sagt Thomas Stamm dazu

Dresden - Unruhe ist nie gut, sie kommt immer zu einer Unzeit. So wie bei Dynamo gerade. Als wäre sportlich Platz 17 in der 2. Bundesliga nicht schlimm genug, knirscht es auch im Verein wieder - nicht nur wegen der Freistellung von zwei der drei Geschäftsführer innerhalb von acht Wochen. Trainer Thomas Stamm (42) erlebt das in seiner 18-monatigen Zeit erstmals live mit.

Thomas Stamm (42) erlebt in Dresden eher ein unruhiges Umfeld - anders als er das bislang kennt. © Robert Michael/dpa

Der 42-Jährige war mit der Mannschaft am Samstag zur Mitgliederversammlung anwesend, lauschte den Worten des neuen Ehrenspielführers Ralf Minge:

"Widrigkeiten gehören dazu. Aber denen muss man sich entgegenstellen. Dafür drücke ich die Daumen, dass ihr zusammenhaltet, dass ihr in der Entwicklung den nächsten Schritt geht. Dann werden sich zwangsläufig auch Erfolge einstellen", sagte Minge.

Sätze, die Stamm in den letzten Wochen ähnlich wählte. Er ist wie Minge einst ein Ruhepol in einem oft hektischen Verein. Einer, der sich nicht anstecken lässt. Aber wie geht er mit der derzeitigen Situation um, wo es Baustellen nicht nur sportlicher Natur gibt?

"Ich nehme Dynamo derzeit so wahr, wie es der eine oder andere über die Jahre auch schon erlebt hat. Ich noch nicht. Aber: Ich sehe es als Chance, daran zu wachsen", so Stamm.