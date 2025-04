Urteil für Rostock-Ausschreitungen vertagt! Kurios: Anhörung ohne Dynamo

Dresden/Rostock - Die Strafen für die Ausschreitungen am 22. Februar beim Punktspiel von Dynamo Dresden bei Hansa Rostock fallen erst nach der Saison. Die Verhandlung des DFB -Sportgerichts am Donnerstag wurde unterbrochen und auf den 20. Mai verschoben. Kurios: Dynamo war gar nicht dabei, wurde nicht angehört.

Die Anhörung in Frankfurt fand kurioserweise ohne die SGD statt. © IMAGO/Andy Bünning

Das Ganze begann aber schon vor der Partie, als die Dynamo-Spieler beim Warmmachen aus dem Hansa-Block auf der Nordtribüne mit Pyro beschossen wurden, eine Rakete verfehlte Tom Berger nur knapp.

Nach der Partie beschuldigten beide Vereine den Gegenüber, die Krawalle ausgelöst zu haben. Während Dynamo-Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48) von einem "Versagen aller Sicherheitsorgane" gesprochen hatte, verwies Hansa-Vorstandschef Jürgen Wehlend (59) darauf, dass Dresdner Fans während der Halbzeitpause eine Sektorentrennung zerstört hatten.

Das war in der Tat so, allerdings war diese noch ganz, als die Krawalle von Hansa-Seite aus begannen. In einer jüngsten Stellungnahme zu den Ereignissen schrieb Dynamo von "schockierenden Berichten", die der Verein von Fans, die im Gästeblock standen, per Mail und per Post erreicht haben.



Sowohl Rostock als auch Dresden müssen mit Strafen rechnen, die der Hanseaten dürfte auch ohne Anhörung der Sachsen deutlich höher ausfallen. Dem FCH droht zum Beispiel ein Geisterspiel oder ein Teilausschluss der Fans - aber eben erst in der neuen Saison.