Verletzt beim Länderspieldebüt: Dynamos Claudio Kammerknecht droht Ausfall!

Dresden - Debüt in der Nationalmannschaft mit Nebenwirkungen: Dynamo Dresdens Claudio Kammerknecht (24) spielte am Freitag erstmals für Sri Lanka . Er wurde allerdings im Spiel gegen Papua-Neuguinea nach 44 Minuten verletzt ausgewechselt.

Dynamo-Coach Markus Anfang (49, l.) hofft, dass die Hüftverletzung von Claudio Kammerknecht (24) nicht zu schlimm ist und er in Münster spielen kann. © Lutz Hentschel

Eine Verletzung am Hüftbeuger habe der 24-Jährige erlitten, hieß es aus Vereinskreisen vor dem Pokalspiel in Plauen.

Das zweite Spiel für das Heimland seiner Mutter gegen Bhutan habe er aus diesem Grund verpasst. Am Dienstag fliegt "Kammer" zurück nach Dresden, dann soll er genauer untersucht werden und die Diagnose erfolgen.

Besonders Markus Anfang (49) wird hoffen, dass es nur eine Prellung ist und sein Mann in der rechten Viererkette für das so wichtige Spiel in Münster am Ostersamstag zur Verfügung steht.



Für den Trainer wäre ein Kammerknecht-Ausfall ein herber Verlust, auch weil Stefan Kutschke (35), Paul Will (25, je fünfte Gelbe) und Kevin Ehlers (23, Rot) bei den Preußen gesperrt fehlen.