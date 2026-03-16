Vier Dynamo-Spieler in der Elf des Tages, Sky-Experte adelt Niklas Hauptmann
Dresden - Der Gang auf Arbeit dürfte den Fans von Dynamo Dresden am Montagmorgen leicht gefallen sein: Nach dem berauschenden 6:0-Sieg der SGD gegen Preußen Münster herrscht heitere Stimmung im Dynamoland. Bevor das Team von Trainer Thomas Stamm (43) schnell den Fokus aufs nächste Spiel legen muss, bleibt kurz Zeit, den Erfolg auszukosten.
Anerkennung bekamen die Schwarz-Gelben für den beeindruckenden Dreier im Abstiegskampf am Montag: Der Kicker wählte gleich vier Spieler in die "Elf des Tages". Innenverteidiger Julian Pauli, der diese Auszeichnung erstmals in dieser Saison erhielt, der Denker und Lenker des Spiels von Dynamo Dresden, Niklas Hauptmann (dritte Auszeichnung) sowie Ben Bobzien (zweite Auszeichnung) und Stürmer Vincent Vermeij (zweite Auszeichnung) wurden prämiert. Bemerkenswert dabei: Es ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass an drei Spieltage aneinander der Spieler des Spieltags vom gleichen Verein kommt (erst Vermeij, nun zweimal Hauptmann). Und in dieser Saison ist es das erst Mal, dass zweimal in Serie der gleiche Akteur Spieler des Spieltages ist (Hauptmann).
Dass mit Ex-Dynamo Kevin Ehlers, Torhüter Ron-Thorben Hoffmann sowie Max Marie von Eintracht Braunschweig und Philipp Ziereis sowie Branimir Hrgota von Greuther Fürth zahlreiche Spieler von Konkurrenten im Abstiegskampf den Sprung in die Elf des Tages schafften, zeigt, wie eng es in dieser 2. Bundesliga zugeht.
Grund genug für Dynamos Anführer Hauptmann, direkt nach dem Sieg ordentlich auf die Euphoriebremse zu treten. "Am Ende haben wir nur ein Ziel, den Klassenerhalt. Wer die Liga beobachtet, der weiß, wie verrückt diese Liga ist und dass wir heute ja, ein wichtiges Spiel gewonnen haben, aber es ist nichts erreicht", sagte er und fügte an:
"Und deshalb gibt es auch keinen Grund, jetzt völlig durchzudrehen. Wir bleiben bei uns", betonte der Vizekapitän im Interview bei Sky Sport.
Mit diesen Worten adelt Sky-Experte Simon Terodde seinen ehemaligen Mitspieler Niklas Hauptmann
Den Worten lauschte am Konferenz-Moderations-Standort in der Veltins-Arena auch Experte Simon Terodde (38), der mit Niklas Hauptmann von 2018 bis 2020 beim 1. FC Köln gespielt hat und ihn daher sehr gut kennt.
Dass der 29-Jährige so nüchtern bleibt, wundert den ehemaligen Torjäger nicht. Deshalb hatte er auf die Frage von Moderator Markus Zielke (32), ob er Hauptmann diese Worte glaube, dass ab Montag alles vergessen sei, eine klare Antwort: "Er ist so demütig, er ist so ruhig, und dem glaube ich das sogar, dass er nach Hause fährt, vielleicht eine kalte Cola trinkt, und dann auch früh schlafen geht."
Und er hatte nur lobende Worte für seinen ehemaligen Mitspieler übrig: "Kapitän, zwei Tore, zwei Assists. Wenn dieser Junge gesund bleibt, das ist so ein guter Spieler. Jetzt sieht man, was er für eine Qualität hat. So einen Traditionsverein in so einer Phase so zu führen, Hut ab!"
Und auch für Dynamo Dresden an sich hatte Terodde nur warme Worte übrig: "Wenn man sieht, in der Winterpause hatte Dynamo dreizehn Punkte, dann hat man dem Trainer den Rücken gestärkt, dann diese Neuzugänge, die jetzt auch alle spielen und funktionieren, das ist natürlich schon ein geiler Sieg heute, weil enorm viel auf dem Spiel stand und der Druck enorm groß war. Dem haben sie standgehalten."
Und trotzdem kann sich die SGD schon am Samstag beim SC Paderborn (13 Uhr) dafür nichts kaufen, sondern braucht weiter wichtige Punkte für den Klassenerhalt.
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Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel, IMAGO / Eduard Bopp