Weite Wege nie an einem Sonntagabend? DFB umgeht bei Dynamo sein Versprechen

In der Vorsaison spielte Dresden ebenfalls an einem Sonntag in Freiburg, da aber am Nachmittag. Knapp 3000 SGD-Fans waren am 29. April 2023 dabei. Ob es in einem Monat erneut so viele werden? © picture point/Sven Sonntag

Es ist die weiteste Auswärtsreise der Saison. Vom Rudolf-Harbig-Stadion bis zum Dreisamstadion in Freiburg sind es 685 Kilometer - was im Auto so um die 7,5 Stunden sind - eine Strecke. Wer von den Fans mitfährt, wird sich wohl am Montag freinehmen müssen. Wie kommt man also auf solch eine Idee, diese Partie auf Sonntag um 19.30 Uhr zu legen?



Der FC Erzgebirge Aue hatte in der Hinrunde ein ähnliches Problem. Bis zum 13. Spieltag mussten die Veilchen sechsmal zu dieser Uhrzeit ran - unter anderem in Essen und auch in Freiburg. Dann beschwerte sich Sportchef Matthias Heidrich (46).

TAG24 hatte damals beim DFB nachgefragt: "Bei den Ansetzungen sind in erster Linie Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen, aber auch Reisewege der Fans", sagte Jochen Breideband von der Direktion Kommunikation, Nachhaltigkeit & Fans beim DFB: "Hier ist der Austausch mit der Zentralen Sportinformationsstelle Sporteinsätze (ZIS) für die Spielleitung der 3. Liga maßgeblich."

Die Vorgaben der Sicherheitsbehörden seien für den DFB bei den Ansetzungen bindend. So würden unter anderem auch Parallelveranstaltungen an den Spielorten, Feiertage und Spieltermine internationaler Veranstaltungen in die Spielplanung einfließen. Und dann sind da noch die TV-Partner.