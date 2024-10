Wie ist es bei Dynamo um den Zusammenhalt bestellt?

Dresden - Im Grunde ist es unfassbar! Trotz der Pokalpleite in Chemnitz (1:3), trotz der schwachen Vorstellungen gegen Rostock (1:1), Aachen (0:0) und in Dortmund (1:2): Die Fans halten Dynamo zur Stange. Über 26.000 Tickets sind für die Partie am Sonntag gegen Essen verkauft, genauso viele für das DFB-Pokalspiel am 30. Oktober gegen Darmstadt.