Wilde Schlussphase! Ex-Dynamo Conteh bringt Cristian Fiél ins Schwitzen

Osnabrück - Was für ein irres Finish an der Bremer Brücke! In der Schlussphase der Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Nürnberg zündete der ehemalige Dynamo-Angreifer Christian Conteh (23) den Tor-Turbo. Am Ende durfte aber ein anderer Ex-Dresdner jubeln.