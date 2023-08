Will und Dynamo fehlte der Biss: "Nicht was uns auszeichnet!"

Sandhausen - An der Niederlage beim SV Sandhausen sollte Dynamo Dresden nicht allzu lange kauen, denn bereits am Dienstagabend steht das nächste schwere Spiel auf dem Programm.

Paul Will (24, l.) versuchte anzutreiben, blieb aber auch oft hängen. © Dennis Hetzschold

Paul Will (24) wird aber froh sein, überhaupt wieder kauen zu können. Nach einem Zusammenprall im Mannschaftstraining war das nämlich mit einem lädierten Kiefer nicht mehr möglich.

"Ein bisschen Kopfschmerzen habe ich noch, aber ich kann wieder feste Nahrung zu mir nehmen", gibt Dynamos Vizekapitän zu.

"Das war die ersten zwei Tage schwierig, weil es so zugeschwollen war, dass ich nicht richtig beißen konnte. Es blieben nur Porridge und Eiweiß-Shakes."

Gebrochen war nichts, aber doch ausgerenkt. Vor dem Auswärtsspiel in Sandhausen war alles zum Glück wieder erledigt und an Will lag es nicht, dass Dynamo beim Aufstiegskonkurrenten der letzte Biss fehlte.

"Die Ballsicherheit im letzten Drittel hat gefehlt. Wir haben so viele Abspielfehler gemacht, die ich nicht von uns gewohnt bin. Wir haben uns auch zu wenig im Eins-gegen-eins durchgespielt", moniert Will.