Wird Dauerregen zum Problem? Dynamo droht Schlammschlacht bei Löwen!

Dresden - Schlammschlachten waren beim TSV 1860 München in den vergangenen Jahren keine Seltenheit. Am Samstag bei Dynamos Auswärtsspiel droht aber eine ganz andere. Auf dem Platz!

Der Rasen im Stadion an der Grünwalder Straße könnte bei Dauerregen ordentlich aufweichen. © IMAGO/IMS

Denn ab dem heutigen Freitag soll es in der bayerischen Landeshauptstadt 48 Stunden quasi dauerregnen, mit 20 bis 50 Litern pro Quadratmeter. Das sollte für den Rasen im Stadion an der Grünwalder Straße erst einmal kein Problem sein - wenn er denn in Ruhe gelassen werden würde.

Allerdings ist für den Freitagabend (19 Uhr) dort noch ein Regionalliga-Spiel der Zweitvertretung des FC Bayern München gegen den TSV Aubstadt angesetzt. Die könnten den aufgeweichten Rasen ordentlich umpflügen.

Noch ist nicht ausgeschlossen, dass die Partie auch in den Bayern-Campus verlegt wird. Doch auch ohne ramponierten Rasen wird Dynamos Spiel bei den Münchner Löwen kein Selbstläufer.

"Grundsätzlich ist das eine individuell sehr gut besetzte Mannschaft, die die Fähigkeit besitzt, sehr guten Fußball zu spielen", erklärt Dynamos Coach Thomas Stamm (41).

"Sie haben taktisch ein paar Dinge ausprobiert, weil die Ergebnisse vielleicht auch nicht so gepasst haben. Jetzt haben sie eine Systematik gefunden, die ganz gut passt."