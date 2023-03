Woche für Woche! Dynamo-Kapitän Knipping hatte gegen Dortmund "schon wieder Gänsehaut"

"Das ist schon beeindruckend, wieder einzigartig, phänomenal. Einfach großen Respekt an die Leute, die hier hergekommen sind." Doppeltorschütze Stefan Kutschke (34) schloss sich an: "Das ist nur bei Dynamo möglich."

Tim Knipping (30, r.) klärt per Kopf gegen den BVBer Michael Eberwein (27). © IMAGO/Kirchner-Media

Der MSV wird ein harter Brocken. Daher ist nun Regeneration angesagt. "Wir dürfen in die Kryo-Sauna, also in die Eis-Sauna. Ich finde das persönlich sehr gut. Da haben wir natürlich Top-Bedingungen im Trainingszentrum. Da sind wir nicht 3. Liga, sondern mindestens zweite, wenn nicht sogar Bundesliga", so Dynamos Kapitän.

Eis-Sauna, Infrarot-Kabine, Wärmebecken, Dampfbad - den Spielern fehlt es in diesem Punkt an nichts. Und das alles werden sie in den kommenden Stunden auch nutzen, um die müden Knochen wieder auf Vordermann zu bringen.

Gegen Duisburg ist über 90 Minuten so eine Leistung vonnöten wie in Dortmund in den ersten 20 und letzten 25 Minuten.

"Das Spiel war nicht so gut zwischendurch. Das hat man oft im Fußball, wenn du hoch führst, dass du einen Gang zurückfährst. Das war nicht gut. In den entscheidenden Zweikämpfen hat die Spritzigkeit gefehlt. Die Dortmunder waren immer einen Schritt schneller", ist Knipping ehrlich.

Bis Mittwochabend (Anstoß: 19 Uhr) muss die Spritzigkeit wieder da sein, um den Lauf der ungeschlagenen Spiele im Jahr 2023 fortzuführen und oben dranzubleiben.