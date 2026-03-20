Thema Fischer immer noch nicht durch: Wie läuft Dynamos Suche nach einem 3. Geschäftsführer?
Dresden - Seit September 2025 sind bei Dynamo Dresden nur noch zwei Geschäftsführer im Amt. David Fischer (41) wurde freigestellt, befindet sich mit dem Verein in einem "juristischen Verfahren". Dazu wollten die Aufsichtsräte Michael Born (58) und Michael Ziegenbalg (39) am Dienstag auf einem Pressetermin nichts sagen. Wohl aber, wie es in Sachen dritter Geschäftsführer weitergeht.
"Grundsätzlich hatten wir beschlossen, auf drei Geschäftsführer umzustellen, aktuell funktioniert es in der Zweierkonstellation sehr, sehr gut. Die beiden harmonieren und haben sich die Aufgaben gut aufgeteilt", erklärt Ziegenbalg.
Im Februar hatte sich der Aufsichtsrat bei einer Klausurtagung auch mit dem Thema beschäftigt. Ziegenbalg: "Für uns sind aktuell noch zwei, drei strategische Themen für die Zukunft entscheidend, sodass wir wohl erst in Richtung Sommerpause eine finale Entscheidung treffen können."
Man könnte heraushören, dass die aktuell vakante Stelle nicht neu besetzt wird. Ziegenbalg und das Gremium hätten "aus der Erfahrung ein Stück weit gelernt".
Für den 39-Jährigen ist eine "Dreierkonstellation grundsätzlich immer schwierig, egal in welchem Bereich. Aber wir würden es nicht davon abhängig machen, zu sagen: Wir müssen es zwingend bei zwei Geschäftsführern belassen. Es hängt eben von ein paar Parametern ab, wie wir uns in gewissen Bereichen für die Zukunft aufstellen werden."
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Übernimmt Dynamo Dresden nach 2027 die eigene Vermarktung?
Die SGD stehe vor "einigen Entscheidungen", die in die Überlegungen mit einfließen werden. Das betrifft die Themen Fanshop und Vermarktung.
"Seit 1. Januar gehört uns der Fanshop wieder zu 100 Prozent. Das ist natürlich ein Thema, wo definitiv auch noch ein bisschen mehr Einblick geschehen muss. Und auf der zweiten Seite ist natürlich das Thema Vermarktung. Wie machen wir da weiter?", erklärt Ziegenbalg.
Der Vertrag mit Vermarkter Sportfive läuft noch bis 2027. Die aktuellen Überlegungen seien "komplett ergebnisoffen", so Born. "Es gibt natürlich auch Angebote, denn es mag auch andere Vermarkter geben, die Interesse an Dynamo haben. Aber natürlich gibt es auch Überlegungen in Richtung Eigenvermarktung. Aber das ist jetzt so ein Prozess, wo wir abwägen und dann Entscheidungen treffen müssen."
Prinzipiell sei man mit der Entwicklung der Vermarktungszahlen zufrieden. Und letztlich ist es eine Entscheidung, die vor allem die Geschäftsführer betrifft, so Ziegenbalg: "Dort wird es eine strategische Entscheidung geben, die wir gemeinschaftlich mit der Geschäftsführung treffen, wo die Geschäftsführung uns Ideen dazu vorlegen muss und wird."
Ob der kaufmännische Geschäftsführer Stephan Zimmermann (38) allein, oder mit einem weiteren an seiner Seite, das wird sich zeigen ...
Titelfoto: Jens Maßlich