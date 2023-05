Ex-Leipzig-Coach Beierlorzer soll den Jahn zurück in die 2. Liga führen!

Beim SSV Jahn soll Achim Beierlorzer (55) den Wiederaufstieg anpacken. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Das gab der Jahn am Mittwochvormittag auf der vereinseigenen Homepage bekannt. Der 55-Jährige wird sein Amt als neuer Geschäftsführer Sport am 1. Juli 2023 antreten und folgt somit auf Tobias Werner (37), der am gestrigen Dienstag entlassen wurde.

"Wir haben die grundsätzliche strategische Entscheidung gefällt, im sportlichen Bereich einen Neuaufbau durchzuführen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir mit Achim Beierlorzer einen kompetenten Fachmann und alten Bekannten in Regensburg als neuen Geschäftsführer Sport vorstellen dürfen, der auch von der Persönlichkeit her sehr gut zum SSV Jahn passt", erklärte Vorstandsvorsitzender Hans Rothammer im offiziellen Statement.

Der Franke war bereits von 2017 bis 2019 als Coach in Regensburg tätig, nachdem er drei Jahre bei RB Leipzig als Jugend-, Co- sowie Interimstrainer gearbeitet hatte.

Anschließend stand Beierlorzer noch beim 1. FC Köln und dem 1. FSV Mainz an der Seitenlinie, bevor er in die sächsische Messestadt zurückkehrte.

Dort wirkte er zuletzt als Co-Trainer von Jesse Marsch (49), übernahm nach dessen Abgang interimsweise für eine Partie und machte dann im Dezember 2021 den Weg frei für Domenico Tedesco (37).