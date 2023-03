Darmstadt 98 erlebt schwierigste Phase: Böse Erinnerung an Vorsaison

Darmstadt/Bielefeld - Zwei späte Gegentore in Bielefeld tun dem Aufstiegsaspirant aus Darmstadt weh. An der Spitze wird es immer enger. Cheftrainer Torsten Lieberknecht (49) spricht nach dem dritten sieglosen Spiel von "einer Delle".

Enttäuschte Lilien nach dem verlorenen Spiel bei Arminia Bielefeld: Es war das dritte sieglose Spiel in Folge für Darmstadt 98. © Friso Gentsch/dpa

Verlorene Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga war der SV Darmstadt 98 überhaupt nicht mehr gewohnt.

Nachdem die Lilien zwischen Mitte Juli 2022 und Anfang März nicht einmal verloren hatten, hat der Aufstiegsaspirant aus Hessen nun gleich zwei Niederlagen innerhalb einer Woche hinnehmen müssen. Dem 0:1 bei Aufstiegsrivale 1. FC Heidenheim folgte nun ein 1:3 (0:0) bei Arminia Bielefeld.

"In einer so langen Saison gibt es Phasen, in der man eine kleine Delle hat. Wir dürfen nicht alles schlecht reden, sondern wollen mit Ruhe und Klarheit aus dieser Delle wieder rauskommen", sagte Lieberknecht nach dem Spiel am gestrigen Samstag.



Der Trend im Zweitliga-Spitzentrio mit dem Hamburger SV und Heidenheim spricht aktuell klar gegen Darmstadt.

Da werden Erinnerungen an die Vorsaison wach, als die Lilien noch am 32. Spieltag einen direkten Aufstiegsplatz innehatten, letztlich aber nur Vierter wurden.