Bundesliga wie "Cluburlaub" mit Schiri als "Barkeeper": Lilien-Coach gibt kurioses Interview!

So verglich der 50-Jährige den Aufenthalt des noch sieglosen Aufsteigers aus Südhessen in der Fußball-Bundesliga mit einem "Cluburlaub".

Doch hinter dem skurrilen Vergleich steckt Kritik - an der Liga und an den Schiedsrichtern.

So sagte Lieberknecht dem Streaming-Dienst DAZN nach dem 1:3 (1:2) am Freitagabend: "25, 30 Jahre fahren immer dieselben Gesichter in den Robinson Club oder keine Ahnung in welchen Club, und dann kommt eben mal ein neuer Gast dazu und dann wird geguckt, wie benehmen die sich, was ziehen die an."

Anscheinend fühlen sich die Lilien nicht von allen mit dem nötigen Respekt behandelt.

Man werde als neuer Gast von allen Seiten beäugt, so Lieberknecht. "Da gibt es die Clubchefs, da gibt es die Leute, die auf und neben dem Platz richten und dann gibt es welche, die sagen: 'Hier, passt mal bisschen auf, da müssen wir mal ein Auge drauf werfen.'"