Nach Familien-Schock: Lilien-Coach Lieberknecht zurück in Darmstadt!

Darmstadt - Lilien-Coach Torsten Lieberknecht (50), der zuletzt bei seiner Familie weilte, ist wieder zurück in Darmstadt.

Simone Lieberknecht konnte nach Angaben des Klubs das Krankenhaus schon vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 ( 0:0 ) am 11. November wieder verlassen. Sie sei auf dem Weg der Besserung. Wie genau es ihr geht, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Nun schrieb der Verein: "Unser Cheftrainer ist zurück am Böllenfalltor und hat mit seiner Mannschaft die Vorbereitung auf das Spiel in Freiburg aufgenommen."

Am Montag stand Lieberknecht erstmals wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Zuvor hatte der 50-Jährige aufgrund eines Schlaganfalls seiner Ehefrau Simone die Zelte in Darmstadt vorübergehend abgebrochen , um voll für seine Familie da zu sein.

Bei der Auswärtspartie am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg wird Lieberknecht also wieder an der Seitenlinie zu finden sein.