Elfmeter verschossen, Unterzahl, Winter-Einbruch: 1860 München scheitert im "S-Bahn-Derby"

München – Der TSV 1860 München hat am 16. Spieltag zu Hause beim sogenannten "S-Bahn-Derby" gegen die nur vier Kilometer Luftlinie entfernten Nachbarn, die SpVgg Unterhaching, in der 3. Liga mit 0:1 (0:1) unglücklich verloren.

Offener Schlagabtausch: Münchens Fynn Lakenmacher (l.) wird an der Aus-Linie von Raphael Schifferl von den Beinen geholt. © IMAGO / foto2press

Nach der Toto-Pokal-Blamage gegen den FC Pipinsried war man gespannt auf die Reaktion der "Löwen" im ausverkauften Heimspiel an der Grünwalder Straße.

Die wohl auffälligste Reaktion von Trainer Maurizio Jacobacci (60) war schon mal seine – wie er ihn bezeichnete – "Nummer 1" Marco Hiller wieder aus dem Tor zu nehmen und David Richter zurück zwischen die Pfosten zu schicken.

Die rund 1500 Fans der Gäste zeigten sich zumindest hoch motiviert und übertönten stellenweise die 13.500 TSV-Anhänger. Dieses Gesangs-Duell übertrug sich auch auf die Akteure auf dem Rasen, denn beide Mannschaften legten ab dem ersten Pfiff los, wie die Feuerwehr.

So durften sich in den ersten Minuten bereits mehrmals beide Torhüter den Dank ihrer jeweiligen Mannschaftskollegen abholen.

Ziemlich genau 20 Minuten waren gespielt, da schepperte es schließlich zum ersten Mal hinter Richter. Nach einem Patzer der Gastgeber gingen die Vorstädter in der Angriffshälfte schnell in die Offensive. Sebastian Maier trat – aus Mangel an Alternativen – mit der Hacke das Leder – blind nach hinten – einmal quer hoch in den Strafraum.

Das Kopfball-Duell gegen Fabian Greilinger gewann Mathias Fetsch, der von rechts kommend den Ball ins lange Eck zur Führung köpfte. Richter konnte in der Situation nur zusehen, wie das 1:0 für Unterhaching fiel.